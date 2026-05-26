El Litoral con Gustavo Alfaro antes del Mundial

"Paraguay tenía que ir al pasado porque en el pasado estaban las respuestas"

La selección guaraní vuelve a una Copa del Mundo después de 16 años ausente: el último que jugó fue 2010 en Sudáfrica. El entrenador santafesino y rafaelino, Gustavo Alfaro, es casi ídolo nacional en Paraguay. Los secretos del milagro