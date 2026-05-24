A pocas semanas del inicio del Mundial de Fútbol 2026, el Ministerio de Salud de Santa Fe difundió una serie de recomendaciones destinadas a quienes planean viajar a Estados Unidos, México y Canadá para seguir el torneo.
Salud difundió una guía para los santafesinos que viajarán a la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá
El Ministerio de Salud provincial recomendó revisar esquemas de vacunación, realizar consultas médicas previas y extremar cuidados durante el viaje para prevenir enfermedades y evitar complicaciones sanitarias.
La cartera sanitaria recordó que los grandes eventos internacionales reúnen a millones de personas de distintos países y aumentan el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas, por lo que resulta clave adoptar medidas preventivas antes, durante y después del viaje.
Vacunas al día antes de partir
Uno de los principales consejos es revisar el calendario de vacunación entre cuatro y ocho semanas antes de la salida. La evaluación puede realizarse con el médico de cabecera o en el centro de salud más cercano.
Ese control permite verificar si es necesario completar esquemas o aplicar refuerzos de acuerdo con la edad, antecedentes médicos y características del destino elegido.
Entre las vacunas consideradas prioritarias figuran la triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas; la triple bacteriana; la vacuna antigripal; las dosis contra Covid-19 y la inmunización frente a hepatitis B.
Además, según cada situación particular, los profesionales pueden recomendar vacunas complementarias como hepatitis A o fiebre tifoidea.
Cuidados durante la estadía
Las autoridades sanitarias también pusieron el foco en las enfermedades que no pueden prevenirse mediante vacunación y que suelen afectar a quienes realizan viajes internacionales.
La diarrea del viajero continúa siendo una de las consultas más frecuentes. Para reducir riesgos se recomienda lavarse las manos con frecuencia, consumir agua segura o embotellada, evitar alimentos de venta ambulante y extremar precauciones con productos crudos.
En el caso de México, se aconseja prestar especial atención al consumo de huevos y otros alimentos que deben ingerirse correctamente cocidos.
Mosquitos y prevención sexual
Otro aspecto destacado por el Ministerio es la protección frente a enfermedades transmitidas por mosquitos, como dengue, zika, chikungunya y Oropouche, esta última reportada recientemente en territorio mexicano.
Por ese motivo se recomienda utilizar repelentes que contengan DEET en concentraciones superiores al 15 % o productos a base de icaridina, reaplicándolos periódicamente durante la jornada.
También se insistió en el uso de preservativo en relaciones sexuales ocasionales para prevenir infecciones como VIH, sífilis y hepatitis B.
La cartera sanitaria recordó además que la viruela símica (Mpox) continúa registrando casos en los tres países organizadores del Mundial y puede transmitirse mediante contacto físico estrecho.
Qué hacer después del regreso
Los especialistas remarcaron que algunas enfermedades pueden manifestarse semanas o incluso meses después del retorno al país.
Por ese motivo aconsejan consultar rápidamente a un profesional de la salud ante la aparición de fiebre, trastornos gastrointestinales, erupciones cutáneas o síntomas respiratorios persistentes dentro de los seis meses posteriores al viaje.
El objetivo es detectar tempranamente eventuales cuadros importados y brindar tratamiento oportuno.
Atención gratuita para viajeros
El Ministerio de Salud recordó que la provincia cuenta con un Servicio de Medicina del Viajero al que se puede acceder de manera gratuita mediante la plataforma Telesalud.
Los turnos pueden solicitarse a través de WhatsApp al número 342-6460132 y permiten recibir asesoramiento personalizado antes de emprender el viaje.
Durante la consulta se evalúan factores de riesgo individuales, se revisan vacunas pendientes y se brinda información sobre seguros médicos, cobertura sanitaria y medidas preventivas específicas para cada destino.