Infecciones respiratorias

Influenza A en Santa Fe: crecen los casos y pediatras piden reforzar la vacunación infantil

El crecimiento sostenido de casos de Influenza A encendió la alerta sanitaria en plena temporada de infecciones respiratorias. Pediatras y autoridades sanitarias remarcan la importancia de la vacunación, la prevención y las nuevas estrategias para proteger a niños y bebés.