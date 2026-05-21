Un camión sanitario de la Fundación CONIN llegó esta semana a la ciudad de Santa Fe para realizar controles médicos, nutricionales y sociales gratuitos destinados a niñas, niños y familias. El operativo se desarrolló en la Estación Mitre e incluyó revisiones integrales y actividades de prevención.
Santa Fe: operativo de CONIN reveló malnutrición, obesidad y baja talla en niños
El intendente Juan Pablo Poletti y la presidenta de la Fundación CONIN Santa Fe, Mercedes Depetris, destacaron el trabajo conjunto y alertaron sobre las dificultades para sostener la atención y el acompañamiento a las familias.
La propuesta se llevó adelante este martes y miércoles de 9 a 16 en el predio ubicado en General López al 3600. Además de la atención del equipo de CONIN, el municipio acompañó con stands de vacunación, salud sexual y reproductiva, promoción de derechos de las infancias, prevención de consumos problemáticos y un Punto Violeta.
Trabajo conjunto
El intendente Juan Pablo Poletti destacó el valor de la iniciativa y el trabajo articulado entre el municipio y la fundación para abordar problemáticas vinculadas a la infancia. “Lo que queremos es aportar desde la municipalidad otro dispositivo y poder convocar vecinos y vecinas, en este caso niñas y niños, para esta tarea que realiza CONIN”, expresó.
Además, remarcó la importancia de intervenir de forma temprana ante posibles casos de malnutrición o una desnutrición infantil: “Tomarlo a tiempo” es uno de los principales objetivos del operativo, sostuvo.
Poletti también valoró el trabajo de los profesionales que participan de la actividad: “Estamos trabajando en equipo junto a ellos, que hacen una gran tarea, y desde el municipio lo que hacemos es aportar ese equipo de apoyo”.
Malnutrición, obesidad y baja talla
La presidenta de Fundación CONIN Santa Fe, Mercedes Depetris, explicó que el operativo tiene como principal objetivo detectar problemas nutricionales de forma temprana, aunque aclaró que aún es incierta la cantidad de niños que podrían acercarse.
Aunque en la primera jornada hubo una concurrencia menor a la esperada, la referente indicó que los primeros relevamientos dejaron algunos indicadores preocupantes. “No dio desnutrición grave, sí malnutrición y obesidad por malnutrición y baja talla, que es una indicación de desnutrición crónica”, advirtió.
Depetris recordó además un relevamiento realizado hace tres años en barrio San Agustín, donde la situación fue especialmente compleja: “Ahí la situación era muy grave, dio altísimos niveles de desnutrición”. En relación con el presente, indicó que si bien los casos severos parecen menos frecuentes, persisten señales de alarma: “Se repite mucho el tema de malnutrición y baja talla”.
La especialista insistió en la importancia de actuar rápidamente. “Cuanto más temprana es la detección de la problemática, más probabilidades de que no haya hecho tanto daño en el niño”, afirmó. También alertó sobre las consecuencias más severas de la desnutrición: “En caso de desnutrición grave, el desarrollo del cerebro impide que el chico el día de mañana tenga un futuro mejor”.
La crisis golpea a las familias
Durante la jornada, varias familias se acercaron al camión sanitario para realizar controles de salud. Entre ellas, una madre de tres hijos relató la difícil situación económica que atraviesa.
La mujer contó que tiene dos niños pequeños, de 3 y 5 años, además de una adolescente de 16, y destacó que los controles realizados a sus hijos dieron resultados positivos.
Sin embargo, explicó que hace algunos meses perdió su trabajo, lo que afectó seriamente la economía familiar. Desde entonces, asiste de lunes a sábados a un comedor comunitario para retirar comida para sus hijos. También señaló que algunos alimentos básicos se volvieron difíciles de comprar: la fruta, aseguró, es uno de los productos que más cuesta incorporar debido a los precios.
Problemas de financiamiento
La presidenta de la fundación también expuso la delicada situación económica que enfrenta la institución para sostener su trabajo diario.
Actualmente, CONIN Santa Fe trabaja con 65 familias y 85 niños, aunque reconocieron que las limitaciones presupuestarias impiden ampliar la atención. “Tenemos 12 profesionales que prácticamente trabajan voluntariamente porque es muy bajo el salario”, explicó Depetris, quien subrayó que la ayuda monetaria es hoy una de las necesidades más urgentes para sostener el funcionamiento del espacio.
Finalmente, remarcó que los casos abordados no se limitan a la alimentación. “Hay muchos casos de violencia familiar, violencia hacia el niño, adicciones, de todo tipo de problemática que también atendemos”, concluyó.