Ciudad de Santa Fe

Cuál es el estado de las obras del Jardín Municipal N° 18 en barrio Alfonso

La nueva institución, que funcionará en Avenida Mosconi 2150, presenta un avance cercano al 15%. Se trata de un proyecto conjunto con la Fundación CONIN que permitirá escolarizar a niños y niñas desde los 45 días de vida en el sector oeste de la ciudad. “Es una política pública que iguala derechos”, dijo el mandatario local.