El intendente Juan Pablo Poletti supervisó esta mañana el avance de los trabajos en el Jardín Municipal N° 18, ubicado en barrio Alfonso. La obra, financiada a través del Fondo de Asistencia Educativa (FAE), representa un paso decisivo en la expansión de las políticas de educación inicial y de cuidado de la primera infancia en la capital provincial.
Cuál es el estado de las obras del Jardín Municipal N° 18 en barrio Alfonso
La nueva institución, que funcionará en Avenida Mosconi 2150, presenta un avance cercano al 15%. Se trata de un proyecto conjunto con la Fundación CONIN que permitirá escolarizar a niños y niñas desde los 45 días de vida en el sector oeste de la ciudad. “Es una política pública que iguala derechos”, dijo el mandatario local.
Durante la recorrida, el mandatario local destacó la importancia de sostener los jardines municipales como una política de Estado que trasciende gestiones.
“Es una linda mañana para poder venir a ver la obra, que tiene un avance ya entre el 11 y el 15%. Son 5 meses de plazo de obra, así que más o menos para fines de septiembre, principios de octubre, estaría la posibilidad de ya estar funcionando”, precisó Poletti.
En ese sentido, el intendente subrayó que “para nosotros es realmente un orgullo poder estar haciendo el jardín número 18; es una política pública que sin lugar a dudas lo que hace es igualar derechos y darle la posibilidad a los más vulnerables de poder estar asistiendo a un jardín municipal con personal idóneo para poder estimularlo desde temprano y educarlo desde los 45 días de vida”.
Alianza estratégica con CONIN
El nuevo edificio funcionará en un inmueble perteneciente a la Fundación CONIN, mediante un convenio de comodato y cooperación. El municipio utilizará las instalaciones durante el turno mañana (de 7 a 13 horas), mientras que la Fundación desarrollará sus actividades por la tarde.
“Aquí estuvo la generosidad de CONIN para llegar a una mesa de acuerdo y que instituciones tan serias trabajen juntas; es un incentivo para poder llegar a las familias que más lo necesitan”, agregó el intendente.
Por su parte, la presidenta de la fundación Hoy por Mañana CONIN, María Mercedes de Petris, valoró el trabajo articulado: “La idea es que las mismas familias que asisten al programa CONIN por casos de malnutrición también puedan participar de los jardines y que los jardines, a su vez, puedan detectar tempranamente casos de desnutrición y derivarlos. Ya estamos asistiendo a las familias de Santa Rosa de Lima y Alfonso por la tarde y están felices porque no había un jardín que contenga a los niños chiquitos para que los padres puedan salir a trabajar”.
Plazos y pedagogía
La secretaria de Educación, Alicia Barletta, explicó que el proyecto busca poner en valor todo el entorno cercano al Hospital de Niños. “A mediados de año vamos a empezar con el recorrido con las trabajadoras sociales por las inmediaciones para contar sobre la propuesta, y la idea es a fines de septiembre poder dar los primeros pasos de apertura para que las familias lo conozcan y al año siguiente comenzar el ciclo lectivo con todas las familias involucradas”, indicó.
Participaron también de la recorrida el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, y el subsecretario de Educación Inicial, Sebastián Cámara, entre otros funcionarios.
Detalles de la obra
El proyecto consiste en la readecuación integral de un edificio en construcción. La intervención contempla:
Distribución: tres salas destinadas a niños de 1, 2 y 3 años, con núcleos sanitarios propios, espacios de cambiado y cocina, vinculados por un patio central.
Espacios comunes: sala alfabetizadora, dependencias administrativas, depósitos y baños para el personal.
Equipamiento: instalaciones eléctricas y sanitarias completas, aire acondicionado, termotanques y sistema de alarma perimetral.
Entorno: construcción de nuevas veredas y colocación de vallas de seguridad en los accesos para mejorar la accesibilidad y seguridad del predio.
Con un plazo de ejecución de 155 días, se estima que el Jardín N° 18 consolidará su apertura definitiva en el segundo semestre del corriente año, reafirmando el compromiso municipal con la educación pública y la inclusión social.