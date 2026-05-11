Tarifas con beneficios

Cómo funcionará el nuevo "boleto frecuente" del transporte público en Santa Fe

El subsecretario de Seguridad Vial y Tránsito, Raúl Hurani, detalló que el beneficio estará destinado a usuarios con tarjeta SUBE registrada y tendrá como objetivo reducir el impacto de la actualización tarifaria sobre quienes utilizan colectivos todos los días.