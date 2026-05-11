La Municipalidad de Santa Fe anunció una actualización en el cuadro tarifario del transporte público de pasajeros, pero con una novedad técnica que busca proteger el bolsillo de quienes utilizan el servicio diariamente. A través de la implementación del "Boleto Frecuente", el Ejecutivo local intentará que el impacto del incremento no recaiga con toda su fuerza sobre los usuarios asiduos.
Cómo funcionará el nuevo "boleto frecuente" del transporte público en Santa Fe
El subsecretario de Seguridad Vial y Tránsito, Raúl Hurani, detalló que el beneficio estará destinado a usuarios con tarjeta SUBE registrada y tendrá como objetivo reducir el impacto de la actualización tarifaria sobre quienes utilizan colectivos todos los días.
En este marco, Raúl Hurani, subsecretario de Seguridad Vial y Tránsito, explicó que esta medida surge por una instrucción directa del intendente Juan Pablo Poletti para “evitar trasladar el impacto de la actualización tarifaria, sobre todo a las personas que hoy están pagando la tarifa máxima”.
Según el funcionario, tras estudiar la situación, encontraron en las ordenanzas de 2009 la figura de este boleto que, si bien había quedado en desuso con la llegada de la tarjeta SUBE, hoy vuelve a ser aplicable gracias a la apertura de nuevos medios de pago como el QR y el débito.
Usuarios registrados
El nuevo esquema establece que la tarifa de referencia para el Boleto Frecuente será de $1.900. Este valor representa un descuento del 10% respecto a la tarifa máxima. Sin embargo, para acceder a él, será condición necesaria contar con la tarjeta SUBE registrada.
“De este 23% que paga la tarifa máxima, todos aquellos que tengan una SUBE registrada y en algún momento que nosotros le vamos a decir 'apliquen el atributo en su tarjeta', van a poder acceder al beneficio del boleto frecuente”, detalló Hurani.
En contrapartida, quienes no realicen este trámite o utilicen medios de pago no prepagos (como crédito o débito directo), deberán abonar la denominada "tarifa plena", que alcanzará los $2.111,11.
El funcionario aclaró que este proceso de actualización no es automático: “Estimamos más o menos 2 semanas, porque esto es todo un proceso que inicia en la Municipalidad, sigue en CNRT y termina impactando en SUBE”.
Costos, subsidios y aportes
La decisión de aumentar el boleto se da en un contexto de extrema fragilidad para el transporte en el interior del país. Hurani recordó factores como la quita del Fondo Compensador nacional, las paritarias y el constante aumento de los insumos. “De diciembre a la fecha estamos hablando más de 40% de aumento del combustible, vamos a tener que seguir actualizando a lo largo del tiempo”, advirtió.
Para sostener el servicio y evitar una "espiral descendente" de pérdida de pasajeros, el municipio ha incrementado sus partidas presupuestarias. “Durante 2026 el municipio duplicó lo que se venía aportando a los últimos meses del 2025”, reveló el subsecretario, enfatizando que prácticamente todos los meses de la gestión Poletti han contado con aportes locales para cubrir desfasajes.
La movilidad como eje de la ciudad
A pesar de las dificultades económicas, desde el área de Seguridad Vial y Tránsito defienden la calidad del servicio actual en comparación con otras jurisdicciones. Hurani destacó que existe un proceso real de renovación de flota y que se busca mantener frecuencias eficientes en horarios pico para no perjudicar la rutina de los santafesinos.
“Es imposible pensarla (a la ciudad) sin un sistema de transporte público por una cuestión energética, por una cuestión ambiental, pero sobre todo por asignación de uso del espacio”, reflexionó el funcionario.
Finalmente, subrayó la paz social conseguida en el sector: “La sábana es corta, es real, y hasta ahora venimos operando sin mayores sobresaltos. De hecho, una de las máximas es que no hemos tenido prácticamente quita de colaboración o paro por cuestiones específicas de la ciudad de Santa Fe”, cerró.
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