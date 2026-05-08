En los próximos días entrará en vigencia el decreto que establece una nueva tarifa para el transporte público de pasajeros por colectivos. La actualización responde al aumento de los costos del sistema -en especial salarios y combustible- y se hace en forma parcial: la Municipalidad no trasladó la totalidad del incremento solicitado por las empresas al precio del boleto.
En Santa Fe el boleto de colectivo aumenta y vuelve el descuento para quienes usan la tarjeta SUBE
La nueva tarifa del transporte público responde al aumento en costos salariales y de combustible, enfrentando un suba del 864% desde 2023. La capital provincial, sigue siendo una de las ciudades con menor incremento acumulado del país.
Al mismo tiempo, y como medida central para cuidar a las personas que viajan todos los días, se relanza el boleto frecuente: un descuento del 10% para quienes abonen con tarjeta SUBE registrada. Así, el valor de referencia para la mayoría de los usuarios pasa a ser $1.900, no los $2.111 que marca la tarifa plena.
Por qué sube la tarifa
En 2024, el gobierno nacional eliminó el Fondo Compensador para el interior del país, una transferencia que en 2023 equivalía a duplicar lo que ingresaba por boletos de los usuarios. Esa pérdida de ingresos fue cubierta en parte por el municipio para evitar una reducción del servicio o un traslado íntegro de costos a los usuarios.
El sistema de colectivos de Santa Fe mueve más de un millón de kilómetros por mes y emplea a más de 660 personas entre choferes, mecánicos, operadores y personal administrativo. Sostenerlo tiene costos que varían permanentemente, y dos de ellos crecieron de manera significativa en los últimos meses:
- Combustible: entre diciembre de 2025 y abril de 2026, el precio del gasoil que pagan las empresas aumentó más del 40%. El sistema consume 450.000 litros por mes.
- Salarios: el acuerdo paritario alcanzado con UTA estableció un salario básico para los choferes de $1.545.278 mensuales a partir de abril, con un incremento acumulado de alrededor del 18% retroactivo desde enero.
Cuando la variación combinada de estos costos -medida a través de una fórmula técnica llamada polinómica- supera el 5% respecto de la última actualización, el Ejecutivo Municipal está habilitado por ordenanza a redeterminar la tarifa. El Órgano de Control de Transporte verificó que ese umbral fue superado y emitió el dictamen correspondiente.
Las empresas habían solicitado llevar la tarifa plena a $2.309,93. La Municipalidad autorizó fijarla en $2.111,11, absorbiendo parte del incremento con aportes municipales al sistema, y reincorporando la tarifa frecuente (la que utiliza la mayoría de los usuarios) para que el mayor porcentaje de la población obtenga un precio menor.
Qué es el boleto frecuente y por qué vuelve
El boleto frecuente es un descuento del 10% sobre la tarifa plena que se aplica a los viajes pagados con tarjeta SUBE registrada. Su reactivación es posible gracias a la apertura de medios de pago implementada a fines de 2025, que permitió volver a diferenciar entre quienes usan SUBE y quienes pagan por otros medios.
Casi el 90% de los pasajeros sigue usando la tarjeta SUBE plástica. Para todos ellos, el valor del viaje será $1.900.
Para contar con el atributo del boleto frecuente es necesario pasar la tarjeta por una TAS o solicitar la aplicación del beneficio al chofer, a bordo del colectivo.
Las tarifas completas a partir del decreto
- Categoría Valor
- Boleto frecuente (SUBE registrada) $1.900
- Tarifa plena $2.111,11
- Tarifa Centro $1.477,78
- Estudiantil (terciario/universitario) $1.266,67
- Jubilados $1.055,56
- Escolar $844,44
Santa Fe, entre las ciudades con menor aumento acumulado
Desde diciembre de 2023 a la fecha (incluyendo esta actualización), el boleto en Santa Fe pasó de $220 a $1.900 (valor frecuente), un aumento del orden del 864 por ciento. En el mismo período, ciudades como CABA registraron incrementos de hasta el 2.300%, La Plata del 2.000% y el AMBA del 1.700%. Santa Fe se ubica entre los sistemas urbanos con menor aumento acumulado del país.