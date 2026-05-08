Superará los $2000

En Santa Fe el boleto de colectivo aumenta y vuelve el descuento para quienes usan la tarjeta SUBE

La nueva tarifa del transporte público responde al aumento en costos salariales y de combustible, enfrentando un suba del 864% desde 2023. La capital provincial, sigue siendo una de las ciudades con menor incremento acumulado del país.