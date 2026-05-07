El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, habló sobre la profunda crisis que atraviesa el sistema de colectivos en la capital provincial. En un contexto marcado por la quita de subsidios y el aumento sostenido de los costos operativos, el mandatario local no descartó una próxima actualización de la tarifa, señalando que la situación financiera del municipio es sumamente delicada.
Poletti apuntó contra Nación por la situación de los colectivos en Santa Fe
El intendente advirtió sobre el impacto de la quita de subsidios, defendió el esquema de recorridos barriales y reconoció que el municipio atraviesa una situación financiera cada vez más complicada.
Falta de subsidios
Poletti fue enfático al marcar la disparidad que existe entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país. Según el intendente, Santa Fe se encuentra en una encrucijada donde las decisiones se toman lejos de la ciudad pero impactan directamente en el bolsillo de los santafesinos.
“El tema del transporte sigue tan crítico como antes", comenzó explicando el mandatario. "Somos actores directos, pero con decisiones que se toman en Buenos Aires y que no se nos participa, como es quitarnos el subsidio que pagan los santafesinos y hacer una paritaria que se define en Buenos Aires y se paga en Santa Fe”, denunció.
Asimismo, subrayó la contradicción que representa el reciente ajuste en Buenos Aires pese a recibir fondos que al interior se le niegan: “Fíjense que Buenos Aires, que está subsidiado únicamente esa provincia por el Gobierno Nacional, tuvo que aumentar el boleto. Si lo hizo Buenos Aires subsidiado, vuelvo a insistir, el combustible aumentó un 20% posterior al último aumento”.
Calidad vs. Costos
Uno de los puntos centrales de Poletti fue la defensa del actual esquema de recorridos, que prioriza la llegada de las unidades al interior de los barrios por sobre las avenidas troncales. El intendente explicó que esta decisión logística es, precisamente, lo que encarece el valor del pasaje en comparación con otras localidades.
“Podríamos tener el boleto más barato si quisiéramos, pero tendríamos que ir por avenidas troncales como se va en otras ciudades. Nosotros acá lo que no queremos es quitar la calidad del servicio que tenemos: que entre a los barrios, que pase a máximo 300 metros de cualquier casa de familia”, sostuvo.
Para el titular del Ejecutivo municipal, la comparación de precios entre ciudades a veces resulta injusta: “O entramos a los barrios y el boleto tiene que tener un costo que permita hacer ese kilometraje, o vamos por las troncales y bajamos el costo del boleto. Eso también se podría hacer, pero no está en análisis perder la calidad del servicio que hoy tenemos”.
Financiamiento y deudas
Finalmente, Poletti destacó el esfuerzo económico que están realizando tanto la Municipalidad como la Provincia para evitar que el servicio se interrumpa por medidas de fuerza gremiales. Reveló que la recaudación municipal sufrió una caída de entre el 10% y el 12% en el primer trimestre, lo que obligó a una reingeniería de fondos.
“Tuvimos que duplicar nuestro aporte para poder mantener el servicio de colectivo sin paro, pero realmente es un esfuerzo que está llegando al límite, donde sinceramente necesitamos que el Gobierno Nacional recapacite”, manifestó.
La crisis se agrava por el incumplimiento de los compromisos mínimos que aún mantiene la Nación: “Está debiendo tres o cuatro meses de los atributos nacionales, que es mucha plata. Nos sacaron el subsidio y no nos pagan el atributo nacional, ahí es donde está mucha de la crisis del sistema”.
Pese a este panorama, el intendente aseguró que están analizando alternativas para proteger a los usuarios más frecuentes: “Estamos analizando cómo beneficiamos al que toma muchas veces el colectivo. Si podemos crear un tipo de boleto especial... por eso es que todavía no anunciamos nada”.
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