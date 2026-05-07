Hoy, 7 de mayo, la Argentina celebra el Día del Taxista, una jornada dedicada a reconocer la labor de miles de trabajadores que, detrás del volante, mantienen el pulso de las ciudades. No es una fecha elegida al azar: su origen combina la historia política nacional con la lucha por los derechos laborales de un gremio que es pilar del transporte público urbano.
Día del Taxista: por qué se celebra este 7 de mayo
En esta fecha, las calles del país rinden homenaje a los choferes que conectan historias y destinos.
La elección de este día se remonta al nacimiento de María Eva Duarte de Perón, el 7 de mayo de 1919. "Evita" fue una figura clave para el sector, ya que impulsó y fundó el Sindicato de Choferes de Taxis en 1950. A partir de la firma del primer convenio colectivo de trabajo, se institucionalizó esta fecha como un recordatorio de las conquistas sociales y la profesionalización de la actividad.
Un oficio que resiste el paso del tiempo
Ser taxista en Argentina es mucho más que conducir un vehículo. Es conocer cada rincón de la ciudad, ser testigo de conversaciones íntimas, urgencias médicas y regresos esperados.
A pesar de la irrupción de las plataformas tecnológicas y los cambios en la movilidad urbana, el taxi amarillo y negro sigue siendo un símbolo de confianza y un servicio esencial para los ciudadanos, especialmente en ciudades con una identidad tan marcada como Santa Fe.
Reconocimiento y desafíos actuales
El festejo de este año encuentra al sector en un proceso de adaptación constante. Entre el aumento de los costos operativos y la competencia digital, los taxistas mantienen su vigencia gracias a la experiencia y el conocimiento del terreno. En este día, se rinde homenaje no solo al chofer, sino a la familia que sostiene este oficio que muchas veces implica jornadas de 12 horas o más bajo cualquier condición climática.
El Día del Taxista es una invitación a valorar a quienes, con su esfuerzo diario, garantizan que nadie se quede a pie. Detrás de cada reloj que marca la tarifa, hay un trabajador que conoce los secretos de la ciudad y que, hoy más que nunca, merece el saludo y el respeto de todos los santafesinos.