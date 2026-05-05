Efemérides

Día Internacional de la Celiaquía en Argentina: el desafío de convivir con una condición que afecta a 400.000 argentinos

En el marco de la jornada mundial de concientización, especialistas advierten que una de cada cien personas padece esta afección. La importancia del diagnóstico temprano y las dificultades de acceso a la canasta básica sin TACC.