En el marco del Día Mundial del Asma 2026, la Iniciativa Global para el Asma (GINA, por sus siglas en inglés) puso el foco en una problemática persistente a nivel global: la falta de acceso a tratamientos adecuados. Bajo el lema “Acceso a inhaladores antiinflamatorios para todas las personas con asma: sigue siendo una necesidad urgente”, el organismo internacional instó a redoblar esfuerzos para garantizar medicamentos esenciales que permitan controlar la enfermedad y prevenir complicaciones.
Día Mundial del Asma 2026: alertan por la falta de acceso a inhaladores esenciales y llaman a reforzar políticas públicas
La Iniciativa Global para el Asma (GINA) instó a redoblar esfuerzos para garantizar medicamentos esenciales que permitan controlar la enfermedad y prevenir complicaciones. El asma bronquial ocasiona 20 mil internaciones al año en Argentina, “lo que representa un riesgo significativo para la salud”, advierte el doctor Hugo Neffen.
Desde GINA remarcaron que, salvo en los niños más pequeños, todas las personas con asma deberían recibir tratamiento con corticosteroides inhalados, ya que estos fármacos reducen significativamente el riesgo de crisis y de muertes evitables. En ese sentido, se prioriza el uso de inhaladores combinados —que integran un antiinflamatorio y un broncodilatador de acción rápida— porque permiten aliviar los síntomas, prevenir ataques y disminuir hospitalizaciones.
Calidad de vida
El asma es una de las enfermedades crónicas no transmisibles más frecuentes en el mundo: afecta a más de 260 millones de personas y provoca más de 450.000 muertes al año, la mayoría de ellas evitables. Los episodios agudos generan un fuerte impacto en la calidad de vida, con ausentismo laboral, internaciones y, en los casos más graves, desenlaces fatales.
En Santa Fe, el doctor Hugo Neffen (MP 1572) advierte que la enfermedad afecta a gran cantidad de ciudadanos. “El asma bronquial, una afección inflamatoria crónica, impacta significativamente a la población de Argentina, afectando a millones de ciudadanos”.
Según los estudios epidemiológicos, el asma bronquial afecta a 5 millones de argentinos en diferentes grados de severidad. Esta condición ocasiona 20 mil internaciones al año debido a exacerbaciones asmáticas, “lo que representa un riesgo significativo para la salud”, advierte Neffen; asimismo, las muertes relacionadas con el asma en el país oscilan entre 300 y 350 personas anualmente.
“Es indudable que el asma es una enfermedad controlable que, por su naturaleza inflamatoria, requiere tratamientos con fármacos inhalados que combinen antiinflamatorios y broncodilatadores”, explica el experto. No obstante, “un tema esencial —especialmente en el contexto actual de Argentina debido a los recortes en los presupuestos de salud— es garantizar que todos los pacientes, sin importar su nivel socioeconómico, tengan acceso a los inhaladores necesarios para controlar su patología”.
El acceso adecuado al tratamiento permite “reducir las exacerbaciones, las hospitalizaciones y la mortalidad, además de facultar a los pacientes para realizar las actividades físicas y deportivas que deseen”, enumera Neffen, que forma parte de GINA desde hace tres décadas, en su lucha contra el asma.
El especialista concluye que “aunque el asma es una enfermedad altamente prevalente en Argentina, con los tratamientos preventivos adecuados se puede controlar y permitir que el paciente goce de una buena calidad de vida”.
Ataque de asma
Los ataques de asma se producen por la obstrucción de las vías respiratorias, como consecuencia de la inflamación, la contracción muscular y la acumulación de moco, lo que dificulta la entrada de oxígeno. Si bien los broncodilatadores de acción corta alivian momentáneamente los síntomas, no tratan la causa subyacente de la enfermedad, por lo que los especialistas insisten en la importancia de los corticosteroides inhalados como base del tratamiento.
En este contexto, GINA hizo un llamado a médicos y profesionales de la salud para que prescriban tratamientos basados en la evidencia, que incluyan estos medicamentos esenciales en adultos, adolescentes y niños mayores de cinco años. Asimismo, advirtió sobre las desigualdades en el acceso: en países de ingresos bajos y medios, la falta de disponibilidad y los altos costos explican que el 96 % de las muertes por asma ocurran en esas regiones.
Incluso en naciones de mayores recursos, el precio de los inhaladores puede convertirse en una barrera, generando cuadros mal controlados y aumentando el riesgo de complicaciones. Por ello, el organismo convocó a gobiernos, responsables de políticas públicas, financiadores y a la industria farmacéutica a garantizar la disponibilidad y asequibilidad de estos tratamientos.
El Día Mundial del Asma se conmemora desde 1998 y, con el paso de los años, se consolidó como uno de los principales eventos de concientización a nivel global. En esta edición, se desarrollarán actividades en distintos países con el objetivo de visibilizar la enfermedad y promover el acceso equitativo a tratamientos que pueden salvar vidas.