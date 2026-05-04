La irrupción de nuevos productos de nicotina, como los cigarrillos electrónicos y los dispositivos de tabaco calentado, obligó al Estado a actualizar su marco normativo. En ese escenario, el Ministerio de Salud de la Nación oficializó la Resolución 549/2026, que establece reglas más claras para la registración, comercialización y fiscalización de estos dispositivos en todo el país.
El Gobierno regula cigarrillos electrónicos y productos de nicotina: qué cambia y qué estará permitido
Se crea un registro nacional, se fijan nuevas شروط para la comercialización y se endurecen controles sobre vapeadores, tabaco calentado y bolsas de nicotina.
Nuevo marco
La medida responde a un fenómeno en crecimiento: el uso de vapeadores y otros sistemas de consumo de nicotina, especialmente entre adolescentes.
Según datos oficiales citados en la resolución, el consumo de cigarrillos electrónicos ya alcanza al 35,5% de los estudiantes de nivel secundario en Argentina, lo que posiciona a estos dispositivos entre las sustancias más utilizadas en esa franja etaria.
Hasta ahora, muchos de estos productos estaban directamente prohibidos o en una zona gris normativa. Con la nueva resolución, el Gobierno optó por avanzar hacia un esquema de regulación más integral, que permita no solo restringir, sino también controlar su circulación en el mercado.
Uno de los cambios más importantes es la creación del Registro de Productos de Tabaco y Nicotina (RPTN), una base de datos que centralizará la información sobre fabricantes, importadores, productos y envases. Este registro busca garantizar la trazabilidad y permitir un seguimiento más riguroso de toda la cadena de comercialización.
Además, se establecen requisitos específicos para la importación, producción y venta de estos productos, incluyendo la obligación de presentar certificados de calidad y documentación que acredite su origen y características técnicas.
Qué pasa con los vapeadores
La resolución introduce una clasificación detallada de los distintos productos alcanzados por la normativa. Entre ellos se encuentran los cigarrillos electrónicos, los dispositivos de tabaco calentado, las soluciones líquidas para vapeo y las bolsas de nicotina, que se consumen por vía oral.
En este nuevo esquema, todos estos productos quedan equiparados a los elaborados con tabaco, por lo que deberán cumplir con las restricciones vigentes en materia de publicidad, promoción y consumo, tal como establece la Ley 26.687.
Uno de los puntos más relevantes es la prohibición de los cigarrillos electrónicos descartables, una medida que apunta a limitar el acceso masivo y el consumo ocasional, especialmente entre jóvenes.
También se establecen límites a los ingredientes, aditivos, saborizantes y aromatizantes, en línea con el objetivo de reducir el atractivo de estos productos, sobre todo en edades tempranas. A su vez, se endurecen las condiciones de etiquetado y empaquetado, con el fin de garantizar información clara sobre los riesgos para la salud.
En cuanto a la publicidad, la normativa refuerza la prohibición de cualquier tipo de promoción engañosa o que incentive el consumo, en especial aquella dirigida a menores de edad.
Prevención y control
Desde el Ministerio de Salud sostienen que la medida se enmarca en una política más amplia de control del tabaco, orientada a reducir el daño sanitario, social y ambiental asociado al consumo de nicotina.
En ese sentido, se destaca el rol del Programa Nacional de Control del Tabaco, que busca desalentar el inicio del consumo y promover la cesación entre quienes ya fuman. La nueva normativa refuerza ese enfoque, incorporando a los productos emergentes dentro del mismo esquema de prevención.
Al mismo tiempo, se reconoce que ninguno de estos productos es inocuo, por lo que su regulación debe contemplar sus características específicas y su impacto potencial en la salud pública.
La resolución también prevé un monitoreo constante del mercado y de la evolución tecnológica de estos dispositivos, con la posibilidad de ajustar las regulaciones en función de la evidencia científica disponible.
Sin embargo, la decisión de avanzar hacia una regulación —en lugar de una prohibición total— abre un nuevo escenario. Por un lado, permite al Estado ejercer un mayor control sobre productos que ya circulan en el mercado. Por otro, plantea interrogantes sobre el impacto que esta mayor disponibilidad regulada podría tener en el consumo.