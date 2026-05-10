Ciudad de Santa Fe

Colectivos: cómo escalaron las subas del boleto y por qué ahora es clave registrar la tarjeta SUBE

En los próximos días el boleto frecuente, con el plástico de la SUBE registrada, pasará a costar de 1.720 a 1.900 pesos. Sin la registración, se deberá abonar un pasaje pleno, que aumentó a 2.111 pesos. Qué pasó en casi 28 meses.