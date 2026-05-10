La Municipalidad informó una nueva actualización del boleto del sistema de transporte público de pasajeros por colectivos -la segunda de los cinco meses que lleva el 2026- en la ciudad capital. Pero ahora, se incorporó una distinción entre el costo que tendrá el boleto frecuente con la tarjeta SUBE registrada y la tarifa plena.
Colectivos: cómo escalaron las subas del boleto y por qué ahora es clave registrar la tarjeta SUBE
En los próximos días el boleto frecuente, con el plástico de la SUBE registrada, pasará a costar de 1.720 a 1.900 pesos. Sin la registración, se deberá abonar un pasaje pleno, que aumentó a 2.111 pesos. Qué pasó en casi 28 meses.
El decreto municipal, que llevará la firma del intendente Juan Pablo Poletti, se conocerá en los próximos días. Y los nuevos valores -autorizados previo al dictamen del Órgano de Control de Transporte- regirán una vez que desde SUBE Nación se carguen al sistema informático los datos y se autorice la implementación para Santa Fe.
Con todo, ahora la tarifa boleto frecuente pasará a costar de 1.720 pesos (valor actual) a 1.900 pesos, siempre y cuando el usuario realice la registración de su tarjeta en una Terminal Automática SUBE (TAS). Estos dispositivos electrónicos están en la estación de micros local, por ejemplo.
El boleto frecuente implica un descuento del 10% sobre la tarifa plena que se aplica a los viajes pagados con tarjeta SUBE registrada. "Casi el 90% de los pasajeros sigue usando la tarjeta SUBE plástica. Para todos ellos, el valor del viaje será $1.900", aseguraron fuentes del gobierno local.
Si un usuario no registra su tarjeta SUBE, o si abona con QR -por caso- pagará por un viaje el valor de la tarifa plena, que será de 2.111,11 pesos. El ahorro con relación a pagar con el plástico registrado es de 211,11 pesos: si este monto se multiplica por 40 viajes mensuales, por tomar una referencia, son casi 8.500 pesos.
El resto del cuadro tarifario para quienes perciben atributos sociales quedará así: Tarifa Centro, 1.477,78 pesos: Estudiantil (terciario/universitario), 1.266,67 pesos; Jubilados, 1.055,56 pesos; y Escolar, 844,44 pesos.
Progresión
Tras la eliminación de los subsidios nacionales para el interior del país, más los incrementos de combustibles, la inflación y los costos operativos del sistema, los aumentos en el boleto de colectivos en la ciudad sufrieron sostenidas actualizaciones desde el primer mes de 2024 al último aumento informado.
En enero de 2024, la tarifa plena (no subsidiada) costaba 220 pesos. Así, el aumento porcentual del boleto frecuente -con SUBE registrada-, que ahora costará 1.900 pesos, habrá sido del 764%. Y el de la tarifa plena (2.111,11 pesos), de casi 860%.
Todo ello en el lapso de 28 meses. Este es uno de los elementos que marcan la crisis del transporte.
Uno por uno
- El primer aumento -tras la quita de los subsidios nacionales- autorizada por el municipio en su actual gestión fue el 1° de febrero de 2024 (decreto N° 00017): la tarifa saltó de 220 pesos a 380 pesos.
- El segundo aumento fue el 4 de marzo de 2024 (decreto 00023/2024): de 380 pesos, pasó a valer 700 pesos.
- El tercer incremento autorizado por el municipio fue en junio de 2024 (decreto municipal N° 00050/2024). El boleto pasó de 700 pesos a 940 pesos.
- El cuarto incremento fue el 20 de septiembre del 2024: la tarifa frecuente pasó a costar 1.200 pesos (decreto N° 00084/2024).
- La quinta actualización se autorizó el 24 de enero de 2025 (decreto municipal N° 00003/2025: la tarifa plana pasó a valer 1.440 pesos.
- La sexta suba autorizada fue el 15 de agosto de 2025: el boleto de colectivos escaló a 1.580 pesos.
- La séptima actualización se informó el 1° de marzo de 2026 (decreto municipal N° 0026/2026): el costo del boleto frecuente pasó a ser de 1.720 pesos.
- Finalmente, el octavo aumento es el que se dio a conocer este viernes 8 de mayo, con la distinción ya aclarada de dos valores: el boleto frecuente con la tarjeta SUBE registrada será en los próximos días de 1.900 pesos, y la tarifa plena de 2.111,11.
El argumento municipal
Como se dijo, en 2024 el gobierno nacional eliminó el Fondo Compensador para el interior del país, "una transferencia que en 2023 equivalía a duplicar lo que ingresaba por boletos de los usuarios", dijeron fuentes municipales.
"Esa pérdida de ingresos fue cubierta en parte por el municipio para evitar una reducción del servicio o un traslado íntegro de costos a los usuarios", agregaron luego.
El sistema de colectivos de Santa Fe mueve más de un millón de kilómetros por mes y emplea a más de 660 personas entre choferes, mecánicos, operadores y personal administrativo. "Sostenerlo tiene costos que varían permanentemente, y dos de ellos crecieron de manera significativa en los últimos meses", adujeron.
"Las empresas habían solicitado llevar la tarifa plena a $2.309,93. La Municipalidad autorizó fijarla en $2.111,11, absorbiendo parte del incremento con aportes municipales al sistema, y reincorporando la tarifa frecuente (...) para que el mayor porcentaje de la población obtenga un precio menor", cerraron.