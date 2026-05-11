La Municipalidad de Santa Fe oficializó el segundo incremento en la tarifa del transporte público en lo que va de 2026. La medida introdujo además un esquema diferenciado para quienes no cuenten con la tarjeta SUBE registrada. El concejal justicialista Jorge Fernández custionó la medida, calificándola como un impacto directo a los santafesinos en un contexto de crisis.
Desde el PJ critican la suba del boleto de colectivos en la ciudad de Santa Fe
El concejal justicialista Jorge Fernández cuestionó la medida impulsada por el Municipio y sostuvo que el costo del servicio ya representa una fuerte presión sobre los ingresos de los sectores trabajadores.
Según el edil, este incremento representa la octava suba desde el inicio de la actual gestión municipal en diciembre de 2023, acumulando un alza superior al 760%. Fernández cuestionó la falta de sustento técnico para la magnitud del ajuste: “Es un aumento absolutamente injustificado, un 10% en los últimos 10 meses, nada que tenga que ver con los índices oficiales”.
El concejal comparó el costo del transporte con los ingresos de los santafesinos, señalando que “40 boletos equivalen al 21% de un salario mínimo vital y móvil”.
Fondo compensador
Desde la oposición recordaron que han presentado proyectos para poner un tope a los aumentos, pero que han sido bloqueados por el oficialismo en el Concejo. Fernández instó al intendente Juan Pablo Poletti a endurecer su postura frente al Gobierno Nacional para recuperar los subsidios eliminados.
“Le vamos a seguir exigiendo al intendente que judicialice el reclamo, queremos lo que nos corresponde del fondo compensador del transporte a los vecinos de Santa Fe”, disparó el legislador local, añadiendo que la declaración de emergencia solo se utiliza “simplemente para seguir aumentando el boleto sin ningún tipo de justificación”.
Autonomía y reglas claras
Más allá de la coyuntura del transporte, Fernández se refirió al escenario electoral de cara a la elección de convencionales para la reforma constitucional y los comicios de 2027. El peronismo reclama definiciones urgentes sobre el sistema de votación y el cronograma para evitar especulaciones.
“La ciudadanía tiene que tener claro cómo va a ser el sistema electoral. Las reglas electorales determinan el sistema de partidos y la competencia, por lo tanto es una información vital”, explicó. Para el concejal, el plazo para definir estas reglas no puede esperar: “No puede quedar sujeto a la mera especulación, porque entonces lo que estamos haciendo es tomarle el pelo a la ciudadanía”.
Defensa de las PASO
En cuanto a la vida interna del Partido Justicialista, Fernández abogó por un proceso de renovación y democratización que evite las decisiones de "cúpula". En este marco, defendió las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como la herramienta ideal para la participación ciudadana.
“Las PASO eliminan el control de un sector pequeño, oligárquico dentro de los partidos, porque abre el juego de la selección de los candidatos a toda la ciudadanía”, afirmó.
Según su visión, el peronismo debe transitar un proceso de "refresh" tras la derrota de 2023: “El peronismo tiene que renovar la forma en que se relaciona con la ciudadanía. No es solamente cambiar figuritas, es una renovación de los cuadros y del procedimiento de vinculación con el electorado. Es sano que pase”, concluyó.
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