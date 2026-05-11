#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Declaraciones de Jorge Fernández

Desde el PJ critican la suba del boleto de colectivos en la ciudad de Santa Fe

El concejal justicialista Jorge Fernández cuestionó la medida impulsada por el Municipio y sostuvo que el costo del servicio ya representa una fuerte presión sobre los ingresos de los sectores trabajadores.

Fernández advirtió sobre el impacto económico en los usuarios del transporte público. Foto: Flavio Raina.Fernández advirtió sobre el impacto económico en los usuarios del transporte público. Foto: Flavio Raina.
Seguinos en
Por: 

La Municipalidad de Santa Fe oficializó el segundo incremento en la tarifa del transporte público en lo que va de 2026. La medida introdujo además un esquema diferenciado para quienes no cuenten con la tarjeta SUBE registrada. El concejal justicialista Jorge Fernández custionó la medida, calificándola como un impacto directo a los santafesinos en un contexto de crisis.

Según el edil, este incremento representa la octava suba desde el inicio de la actual gestión municipal en diciembre de 2023, acumulando un alza superior al 760%. Fernández cuestionó la falta de sustento técnico para la magnitud del ajuste: “Es un aumento absolutamente injustificado, un 10% en los últimos 10 meses, nada que tenga que ver con los índices oficiales”.

Mirá tambiénColectivos: cómo escalaron las subas del boleto y por qué ahora es clave registrar la tarjeta SUBE

El concejal comparó el costo del transporte con los ingresos de los santafesinos, señalando que “40 boletos equivalen al 21% de un salario mínimo vital y móvil”.

Fondo compensador

Desde la oposición recordaron que han presentado proyectos para poner un tope a los aumentos, pero que han sido bloqueados por el oficialismo en el Concejo. Fernández instó al intendente Juan Pablo Poletti a endurecer su postura frente al Gobierno Nacional para recuperar los subsidios eliminados.

8 de febrero de 2024. Hubo paro de colectivos en la ciudad. Foto: Flavio RainaFernández aseguró que el costo del boleto afecta a trabajadores y jubilados de la ciudad. Foto: Flavio Raina.

“Le vamos a seguir exigiendo al intendente que judicialice el reclamo, queremos lo que nos corresponde del fondo compensador del transporte a los vecinos de Santa Fe”, disparó el legislador local, añadiendo que la declaración de emergencia solo se utiliza “simplemente para seguir aumentando el boleto sin ningún tipo de justificación”.

Autonomía y reglas claras

Más allá de la coyuntura del transporte, Fernández se refirió al escenario electoral de cara a la elección de convencionales para la reforma constitucional y los comicios de 2027. El peronismo reclama definiciones urgentes sobre el sistema de votación y el cronograma para evitar especulaciones.

“La ciudadanía tiene que tener claro cómo va a ser el sistema electoral. Las reglas electorales determinan el sistema de partidos y la competencia, por lo tanto es una información vital”, explicó. Para el concejal, el plazo para definir estas reglas no puede esperar: “No puede quedar sujeto a la mera especulación, porque entonces lo que estamos haciendo es tomarle el pelo a la ciudadanía”.

Defensa de las PASO

En cuanto a la vida interna del Partido Justicialista, Fernández abogó por un proceso de renovación y democratización que evite las decisiones de "cúpula". En este marco, defendió las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como la herramienta ideal para la participación ciudadana.

elecciones paso general lopez boleta unicaEl edil pidió definiciones claras sobre las reglas electorales de cara a las elecciones de 2027.

“Las PASO eliminan el control de un sector pequeño, oligárquico dentro de los partidos, porque abre el juego de la selección de los candidatos a toda la ciudadanía”, afirmó.

Según su visión, el peronismo debe transitar un proceso de "refresh" tras la derrota de 2023: “El peronismo tiene que renovar la forma en que se relaciona con la ciudadanía. No es solamente cambiar figuritas, es una renovación de los cuadros y del procedimiento de vinculación con el electorado. Es sano que pase”, concluyó.

Agregá a El LItoral como Fuente Preferida
en Google Noticias
SEGUIR
Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Colectivos Santa Fe
Jorge Fernández
Jorgelina Mudallel
Concejo Municipal de Santa Fe
Videos
CYD Litoral
Autonomía Municipal

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro