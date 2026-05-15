El Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe continúa consolidándose como un referente regional en salud pediátrica. A través de su Fundación, la institución puso en marcha una campaña de recaudación de fondos destinada a dotar de mayor tecnología a su Centro de Simulación, un espacio clave para la formación de profesionales que ya es orgullo de la provincia.
El Hospital Alassia lanzó una campaña "mundialista" para fortalecer la formación médica
La iniciativa solidaria incluye un bono contribución con una camiseta de la Selección Argentina firmada por Lionel Scaloni y cuatro pelotas del Mundial 2026 como premios principales, en una propuesta que busca apoyar el desarrollo tecnológico del Centro de Simulación pediátrico.
El proyecto, liderado por un equipo de trabajo que encabeza el Dr. José Serruya, busca dar un salto de calidad en la capacitación del personal de salud mediante la incorporación de sistemas de imagen, sonido y conectividad.
Espacio de aprendizaje único
El Centro de Simulación permite que médicos, enfermeros y residentes practiquen procedimientos complejos en entornos controlados antes de enfrentarse a situaciones reales con pacientes. El Dr. Serruya destacó el valor estratégico de este espacio: “Del centro se puede decir muchas cosas pero yo lo resumo todo en una sola palabra: ‘orgullo’”.
La relevancia del centro trasciende los límites de la ciudad, recibiendo a profesionales de diversos puntos del país. “Es el único hospital en la provincia que tiene un centro de simulación. Ya han venido de Paraná y Reconquista residentes a rendir”, explicó el médico, quien además resaltó el padrinazgo del Hospital Garrahan en la provisión de pautas y elementos para las reanimaciones.
Tecnología y alcance global
El objetivo de la Fundación es ambicioso: integrar el Centro de Simulación con la sala de video y mejorar la infraestructura técnica. Adriana Bassi, representante de la Fundación Hospital de Niños, detalló los alcances de la inversión: “Vamos a incorporar con este beneficio sonido, imagen e inclusive se puede hacer streaming; no solamente se puede ver dentro del hospital, sino en el mundo entero”.
Esta mejora permitirá que las capacitaciones dictadas por los profesionales santafesinos tengan un alcance internacional. Bassi subrayó que el equipo trabaja bajo los valores de transparencia y honestidad marcados por el Dr. Alassia, buscando superar constantemente los estándares de calidad del hospital que “con tanto amor recibe a tanta gente de toda la provincia”.
Cómo colaborar
Para financiar estas mejoras, se lanzó un bono contribución con premios que apelan a la pasión futbolera de los argentinos. El primer premio es una camiseta de la Selección Argentina firmada por Lionel Scaloni, junto con cuatro pelotas del Mundial 2026. El bono tiene un costo de 5.000 pesos y se sorteará el próximo 5 de junio ante escribana pública en la sede de la Fundación (4 de Enero 2018).
“Esperemos que Argentina defienda el título y que nosotros podamos conseguir este beneficio para colocarle más tecnología al centro de simulación”, concluyó Bassi, recordando además que las empresas que decidan apadrinar a la Fundación pueden acceder a beneficios fiscales como la reducción de impuestos a las ganancias.
Para consultas, la Fundación mantiene abiertas sus puertas de 9 a 13 horas o vía telefónica al 3425568818.