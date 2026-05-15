Santa Fe ciudad

El Hospital Alassia lanzó una campaña "mundialista" para fortalecer la formación médica

La iniciativa solidaria incluye un bono contribución con una camiseta de la Selección Argentina firmada por Lionel Scaloni y cuatro pelotas del Mundial 2026 como premios principales, en una propuesta que busca apoyar el desarrollo tecnológico del Centro de Simulación pediátrico.