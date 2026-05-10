Mientras el Gobierno nacional oficializó cambios en el sistema de ingreso a las residencias médicas para un grupo de hospitales nacionales, militares y algunas instituciones privadas, la provincia de Santa Fe ratificó que seguirá adelante con un examen propio, con modalidad tradicional y por fuera de la nueva lógica impulsada desde Nación.
Residencias médicas: el nuevo examen nacional no alcanza a Santa Fe, que tendrá su evaluación en junio
La Provincia ratificó que el ingreso 2026 a las residencias médicas tendrá una evaluación propia, presencial y en papel, mientras que los cambios informados por Nación solo alcanzarán a hospitales nacionales, militares y algunas instituciones privadas.
Desde el Ministerio de Salud provincial aclararon, ante la consulta, que las modificaciones conocidas esta semana “solamente serían para la instancia del examen nacional de los hospitales nacionales”. “Santa Fe no ingresa dentro de esta lógica. Nosotros vamos a tener un examen, como ya habíamos comentado, el día 17 de junio, todavía de forma tradicional”, indicaron fuentes de la cartera sanitaria a El Litoral.
De este modo, los aspirantes a residencias en efectores santafesinos rendirán una evaluación clásica, en papel, organizada íntegramente por la Provincia, luego de la ruptura del esquema nacional unificado que regía hasta el año pasado. “Ya después, para el año que viene veremos alguna instancia más despapelizada, si se quiere”, agregaron.
A nivel nacional
El nuevo esquema nacional fue oficializado a través del Boletín Oficial y alcanza únicamente a quienes busquen ingresar a residencias en hospitales e instituciones dependientes de Nación, además de las Fuerzas Armadas y algunos establecimientos privados adheridos.
Entre las principales novedades, el Ministerio de Salud de la Nación dispuso que el examen pase a realizarse en tablets, con 100 preguntas de opción múltiple y nuevos criterios de evaluación, tras las polémicas y denuncias de fraude registradas en 2025.
También se incorporó una entrevista institucional posterior al examen y se creó el Comité de Adhesión al Examen Integrado (CAEI), encargado de definir contenidos y criterios de evaluación para las instituciones adheridas.
Los cambios alcanzan a hospitales nacionales como el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas; el Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan; el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce; el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer; la Anmat; la ANLIS; y la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, entre otras.
A ellos se suman 20 instituciones privadas y militares como la Fundación Favaloro, el Hospital Alemán, el Hospital Naval Puerto Belgrano, el Sanatorio Otamendi, la Policlínica Bancaria, el FLENI, el Hospital Militar Central, entre otros. el Examen Integrado nacional para medicina se realizará el 7 de julio, en tanto que el de las especialidades básicas y post básicas tendrá lugar el 30 de junio.
En Santa Fe, el 17 de junio
En paralelo, Santa Fe avanza con su propio concurso de residencias para el ingreso 2026, que incluye no solo el examen sino también la valoración de antecedentes académicos de los aspirantes. La inscripción culminó el viernes 8 de mayo y la evaluación que se tomará el 17 de junio en dos sedes: Santa Fe y Rosario.
La Provincia había definido este año sostener el sistema con financiamiento propio luego del retiro de Nación del esquema histórico de residencias. Según había explicado en su momento el secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional, Gonzalo Chiesa, el objetivo fue “dar previsibilidad a los graduados y garantizar la continuidad de la formación de especialistas”.
Desde Salud remarcaron además que se están tomando recaudos para asegurar la transparencia del proceso evaluatorio. Respecto de la convocatoria, fuentes oficiales adelantaron que esta misma semana se dará a conocer la cantidad de inscriptos al sistema provincial, aunque anticiparon que “viene muy bien” y que se espera una alta participación, en línea con el crecimiento sostenido de postulantes registrado en los últimos años.