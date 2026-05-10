Alto nivel de inscriptos

Residencias médicas: el nuevo examen nacional no alcanza a Santa Fe, que tendrá su evaluación en junio

La Provincia ratificó que el ingreso 2026 a las residencias médicas tendrá una evaluación propia, presencial y en papel, mientras que los cambios informados por Nación solo alcanzarán a hospitales nacionales, militares y algunas instituciones privadas.