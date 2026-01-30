En una Mesa Interinstitucional

Santa Fe avanza en un sistema propio de residencias médicas ante los cambios nacionales

La provincia optó por diseñar un esquema autónomo, con participación de universidades, colegios profesionales y el sistema público de salud, para preservar la calidad formativa y la equidad en el acceso a las residencias. Ya se definió que los exámenes se tomarán en junio y el ingreso será en septiembre.