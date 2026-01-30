Santa Fe avanza en un sistema propio de residencias médicas ante los cambios nacionales
La provincia optó por diseñar un esquema autónomo, con participación de universidades, colegios profesionales y el sistema público de salud, para preservar la calidad formativa y la equidad en el acceso a las residencias. Ya se definió que los exámenes se tomarán en junio y el ingreso será en septiembre.
En 2025 se registraron 1.079 inscriptos, un 10% más que en 2024, con 804 cargos tras la readjudicación. Foto: El Litoral
La provincia de Santa Fe comenzó a delinear un sistema propio de residencias en salud, con reglamento y modalidad de concurso propios, luego de las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional que transformaron los cargos en becas y recortaron el financiamiento. El objetivo central es garantizar previsibilidad, calidad y equidad en la formación de profesionales, con la proyección de tomar exámenes en junio y concretar el ingreso en septiembre de ese año.
La planificación se inició a partir de la convocatoria de la Mesa Interinstitucional de Residencias en Salud, encabezada por la ministra de Salud, Silvia Ciancio, y que reunió -por primera vez- en diciembre en el Cemafé a la Secretaría de Salud Pública de Rosario, las Facultades de Ciencias Médicas de la UNL y la UNR, y los Colegios de Médicos de ambas circunscripciones.
Durante la reunión se presentó el panorama actual del sistema: en 2025 se registraron 1.079 inscriptos, un 10% más que en 2024, con 804 cargos tras la readjudicación. Además, la provincia sostuvo la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (Risam), que incluye Terapia Ocupacional y Trabajo Social, y la designación de jefes de residentes.
El secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud, Gonzalo Chiesa, explicó -en esa ocasión- que el trabajo apunta a ordenar el escenario tras las decisiones nacionales. "Analizamos los cambios luego del desfinanciamiento definido por el Gobierno nacional, lo que impuso la necesidad de organizar nuestro propio sistema, nuestro reglamento y la organización de los exámenes", señaló.
En ese marco, detalló que ya se proyecta el cronograma 2026, con examen en junio e ingreso en septiembre, "para devolver certeza a los profesionales". Chiesa subrayó además la importancia del consenso interinstitucional: "La premisa es definir qué especialistas requiere nuestro sistema de salud provincial y, a partir de ahí, construir el perfil adecuado".
Junto a funcionarios del Ministerio de Salud trabajan representantes de distintas instituciones. Foto: Gentileza
A cargo de cada provincia
En declaraciones realizadas a medios periodísticos, el funcionario amplió el diagnóstico y explicó que los encuentros comenzaron a sistematizarse ante las decisiones unilaterales de Nación. "Fueron muchas noticias no consultadas con las jurisdicciones por parte del gobierno nacional. En uno de los Cofesa se anunció no solo que no va a haber examen único en todo el país, sino que tampoco se va a financiar más el sistema de residencias, que tiene muchísimos años en la Argentina", recordó.
Según explicó Chiesa, el desafío es doble: "Cada jurisdicción tiene que hacerse cargo de su examen y de todo lo que tiene que ver con el financiamiento. Eso implica cierto nivel de inequidad y una dificultad adicional, porque coordinar fechas entre provincias va a ser complejo". Sin embargo, confió en que Santa Fe pueda organizar "un sistema confiable y reglas claras de juego".
El funcionario destacó que, pese al contexto, la provincia había logrado buenos resultados: "Este año tuvimos un 10% más de inscriptos y logramos cubrir todas las vacantes de pediatría", que era una especialidad con dificultades para conseguir profesionales.
No obstante, advirtió que el desfinanciamiento de las Risam y los cambios de reglas en pleno proceso del examen unificado "fueron desacreditando el sistema". "Si no operativizamos con reglas claras, vamos a tener cada vez menos inscriptos, y eso sería un problema para el presente y el futuro", dijo.
Cambios nacionales
La decisión de Santa Fe se da luego de que el Gobierno nacional resolviera dejar sin financiamiento federal al sistema de residencias médicas y avanzar en la descentralización del examen único, trasladando a las provincias la responsabilidad plena tanto del concurso como del sostenimiento económico de los cargos. A esto se sumaron cambios en el reglamento, la introducción de la figura del becario y el recorte de programas clave como las residencias interdisciplinarias en salud mental.
Las decisiones implementadas por Nación llegaron luego del escándalo por "fraude" en la evaluación nacional de 2025 que obligó a volver a tomar el examen a 117 personas acusadas de haberse copiado, de los cuales 109 eran extranjeros.
El examen de residencias médicas de 2025 terminó con denuncias de "fraude" por haberse copiado. Foto: Agencia
Ciancio remarcó que "Nación modificó el reglamento de Residencias en Salud de manera intempestiva, por eso como hicimos con la provisión de insumos y medicamentos de programas nacionales por ejemplo, el gobernador Maximiliano Pullaro tomó la decisión de planificar y hacernos cargo de manera eficiente, y esa decisión también está tomada para crear nuestro propio sistema de residencias". Y sostener con recursos propios las Risam.
Las voces de las instituciones
En representación de la Secretaría de Salud Pública de Rosario, Ignacio Gómez, destacó que el desafío excede la cuestión administrativa. "Nos ocupa no solo el sistema de residencias, sino cómo conformar, junto con toda la provincia, un sistema de salud donde todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y posibilidades", afirmó.
Desde el ámbito universitario, el director de la Escuela de Graduados de la UNR, Pablo Arias, remarcó que "las residencias en la provincia y la Mesa Interinstitucional tienen historia y permanencia, más allá de los cambios inconsultos generados por el gobierno nacional que hoy nos desafían y nos unen aún más". En la misma línea, Hernán Blesio, secretario de Posgrado e Investigación de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL, sostuvo que se trata de "pensar distintas estrategias para fortalecer el sistema de salud a través de la formación" y valoró "la decisión del Gobierno provincial de potenciar y convocar para garantizar el recurso humano en el territorio".
Los colegios profesionales también respaldaron la iniciativa. El presidente del Colegio de Médicos de la 1ra Circunscripción, Julio Bedini, aseguró que el trabajo conjunto "va a sentar las bases de la seguridad para los estudiantes de Medicina", mientras que Alberto Tuninetti, titular de la 2da Circunscripción, destacó "la decisión política y la presencia de la ministra", y afirmó: "Tenemos la experiencia para hacer nuestro propio sistema y hacerlo mejor".