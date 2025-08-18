Provincia trabaja en una propuesta propia

El cambio de criterios de Nación en residencias médicas fue "unilateral y sin consenso previo"

La novedad de que no se financiará desde 2026 el examen único se conoció en la última sesión del Cofesa que reúne a autoridades sanitarias de todo el país. Y se suma a otras medidas impulsadas desde el gobierno central, también en el área de salud mental.