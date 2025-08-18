El cambio de criterios de Nación en residencias médicas fue "unilateral y sin consenso previo"
La novedad de que no se financiará desde 2026 el examen único se conoció en la última sesión del Cofesa que reúne a autoridades sanitarias de todo el país. Y se suma a otras medidas impulsadas desde el gobierno central, también en el área de salud mental.
Gonzalo Chiesa, secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe.
El 11 de agosto se reunió el Consejo Federal de Salud (Cofesa) con autoridades de todas las provincias, incluida Santa Fe. En ese marco, el titular de la cartera sanitaria a nivel nacional, Mario Lugones, anunció que desde 2026 las jurisdicciones se harán cargo de la organización de los exámenes para residencias médicas. Esto significa que ya no habrá un examen único financiado por Nación como el que se venía realizando al mismo tiempo en todas las provincias sino que el trámite será descentralizado y cada jurisdicción se hará cargo del costo.
¿Qué significa esta medida y qué impacto tiene para Santa Fe? Lo explica Gonzalo Chiesa, secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud quien asistió con la ministra Silvia Ciancio a la reunión que se hizo en Buenos Aires.
Pediatría es una de las disciplinas consideradas críticas en todo el país. En Santa Fe se anotaron 64 postulantes para 62 cargos disponibles.
"Me parece interesante que podamos aclarar que no fue una situación consensuada, porque yo he venido leyendo noticias donde se habla de cierto consenso en relación con las provincias (la información oficial de Nación habla de que se 'acordó' la medida) y, en realidad, fuimos notificados en el último Cofesa", señaló el funcionario.
- No hubo acuerdo entonces.
- No. Desde hace dos meses o más la agenda mediática está atravesada por el tema de las residencias, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Primero, por todo el conflicto con el Garrahan (por el que se impulsa la emergencia en el Congreso). Luego aparece esta decisión, también unilateral y sin consensos previos, del gobierno nacional de dejar de financiar alguna de las disciplinas que conforman la residencia interdisciplinaria en Salud Mental, que justamente en la provincia de Santa Fe es la que viene con mayor crecimiento de inscripciones.
Luego tuvimos la grata noticia de que la provincia tenía un 10% más de inscriptos que el año pasado para rendir el examen único de residencia, también en algunas de las que denominamos críticas, como Pediatría. No por mucho: teníamos 62 cargos y 64 inscriptos, pero es importante.
En la provincia el examen único se rinde en dos sedes: Santa Fe y Rosario, y es nacional: todos los médicos, enfermeros y bioquímicos rinden el mismo día, el mismo examen en todas las sedes. Es una tarea muy cronometrada y estructurada.
Entonces, rindieron ese día, les dimos la bienvenida y en horas posteriores nos enteramos de que había un cambio en la reglamentación del examen que nos colocó en una posición difícil. Se cambiaba notablemente el modo que era planteado en términos de becas y se modificaban las reglas de juego.
El 1º de julio se rindieron los exámenes en todo el país. Nación anunció que será la última cohorte financiada por el gobierno central. Ahora se harán cargo las provincias.
Ya estábamos pensando en fortalecer el sistema de residencias. Pero cambiar las reglas de juego de un momento para el otro sin consenso previo nos complica. En ese sentido, con el equipo de residencia ya nos preguntábamos qué iba a pasar el año que viene con este tema. Si vienen (de Nación) con noticias intempestivas, cómo nos empezamos a ubicar de una manera proactiva y no tan reactiva al cambio de circunstancias.
Nos planteamos con la ministra cómo sostener nuestro propio sistema sin necesidad de apelar a las becas nacionales. La provincia tiene una ley de residencia del año '84 (cuando la ministra era diputada presentó un proyecto para actualizarla), que plantea un suplemento salarial al aporte nacional. Algunas otras provincias también tienen ese mismo sistema.
Cuando estuvimos en Cofesa, se nos comunica que la de este año sería la última cohorte que se financiaría desde Nación. Esto no solamente dificulta la cuestión presupuestaria, sino que desaparecería el examen único.
- ¿De qué manera afecta esta medida a quienes aspiran a una residencia?
- Un residente que quiera rendir en distintas jurisdicciones tendrá que hacerlo en cada una y eso también complica el armado. Porque, a lo mejor, el mismo día que se rinde acá, se hace el examen en otra provincia o en CABA. Por otra parte, se genera una inequidad porque no todos van a poder viajar a otra jurisdicción para rendir.
- También se generó mucha incertidumbre por los resultados de los exámenes.
- A nivel mediático se generó esa idea de que todos se copian, y no es así. También estuvimos en vilo porque se dijo que aquellos que habían rendido con más de 86 tenían que volver a rendir. Nosotros teníamos 20 personas en la provincia que habían rendido el examen único con un puntaje mayor y no se habían presentado para el concurso unificado de los cargos nacionales sino para nuestro sistema.
Se presentaron notas a las autoridades que no fueron respondidas en términos formales. Después me pude comunicar con el director nacional pero siempre es la jurisdicción la que queda "en falta" con el residente porque somos nosotros, en el territorio, quienes tenemos que dar respuestas.
- ¿Desde el Ministerio opinan que se quiere desalentar el sistema de residencias?
- No sé si desalentar, pero sí que este cambio va a significar una inequidad porque no todos los pibes y pibas tienen las mismas oportunidades y este sistema de examen único daba más posibilidades. Estamos frente a nuevas subjetividades, nuevas tecnologías y a lo mejor era necesaria una revisión del método de evaluación. Pero no una decisión unilateral de dar de baja y establecer cierto descrédito del concurso unificado sin una previa revisión e implementación de otras estrategias superadoras.
- Cuando Nación dice que "cada jurisdicción sabe qué necesita", ¿qué responde la provincia?
- Más o menos todos necesitamos lo mismo, porque la situación crítica es a nivel país. Por supuesto que cada jurisdicción tiene sus propias particularidades, pero es cierto que en las denominadas especialidades críticas como Pediatría, Medicina general y familiar y Anestesista, entre otras, estamos más o menos todos con el mismo diagnóstico. Me parece que es algo que se debería haber puesto sobre la mesa para que, por lo menos, discutamos a nivel país y que luego cada jurisdicción resuelva sus propias necesidades.
- ¿Qué van a hacer de aquí en adelante? ¿Se piensa en algún pronunciamiento en conjunto o cada provincia trabaja de manera individual?
- Nosotros ya veníamos en conversaciones con la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Juan Cruz Cándido. Presentamos una propuesta que está en borrador, porque tampoco teníamos la certeza de que iba a ocurrir esto. Tenemos proyectos respecto de un mejoramiento del proceso de formación que es un tema que no se está discutiendo y es mucho más profundo. También tenemos que ver cómo ajustamos la cuestión presupuestaria, porque en algún punto estamos fuera de término.
- Vuelvo para atrás y te consulto por las líneas de residencia en Salud Mental que se eliminan del financiamiento. Porque en la misma reunión de Cofesa se dio un informe de este tema a nivel nacional.
- Exactamente, estuvo la directora nacional de Salud Mental. Además del Cofesa está el Cofesama que es específico en esa área pero se convocó una sola vez en el año 2024 de manera virtual. Luego hubo reuniones con cada una de las jurisdicciones, pero nunca todas juntas.
En relación a las residencias también nos enteramos, de un momento para el otro, que dejaron de financiar los exámenes de terapistas ocupacionales y trabajadores sociales. Y además, dejaron de denominarse Residencia interdisciplinaria en Salud Mental (RISaM) para denominarse residencias lineales. Nosotros tenemos Enfermería, Psiquiatría y Psicología clínica. La decisión se tomó, tal vez, desde el desconocimiento de dos disciplinas que suman mucho al campo de la salud mental. Nos parecía que no podíamos dejar de pensar esa cuestión interdisciplinaria.
Fue una apuesta y una decisión política sostener un modelo de formación que, además, dura 3 años, o sea que es un futuro bastante inmediato.
- Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir en la provincia?
- Continuar en esta línea con el Ministerio de Salud y la Secretaría General de Gobierno para ver cómo, frente a la realidad que tenemos con esta decisión unilateral y no consensuada de que el sistema de residencias no se va a seguir sosteniendo desde el punto de vista económico, elaborar una propuesta propia.
