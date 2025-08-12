Piden deportar a médicos extranjeros que se copiaron en el examen de residencias
Alejandro Finocchiaro, diputado del PRO, planteó que los profesionales que cometieron fraude deben ser sancionados y, en el caso de los no argentinos, deportados. Del total de implicados, el 93% son extranjeros.
Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación de Mauricio Macri. Foto: Gentileza
En medio del escándalo por las irregularidades en el examen único de residencias médicas, el diputado del PROAlejandro Finocchiaro propuso deportar a los médicos extranjeros que se copiaron durante la prueba del 1° de julio. “A todos hay que sancionarlos profesionalmente, y a los extranjeros que vienen a hacer trampa, hay que deportarlos”, afirmó.
El exministro de Educación de Mauricio Macri justificó su postura señalando que en otros países, como Estados Unidos o Cuba, la consecuencia sería inmediata: “Estás de patitas en la calle al otro día. Eso no lo podemos permitir más”.
El examen se rindió el 1 de julio en Parque Roca y quedó bajo sospecha. Foto: Gentileza La Nación
Negó además las acusaciones de haber flexibilizado requisitos para médicos venezolanos durante su gestión. “Creé una oficina para agilizar trámites, pero no se ablandó ni un solo requisito”, aseguró en declaraciones a DNEWS.
La iniciativa de Finocchiaro surge un día después de que el Consejo Federal de Salud resolviera que cada provincia administrará sus exámenes de residencias “de acuerdo con sus necesidades”, en respuesta al caso detectado en la sede de Parque Roca, en la Ciudad de Buenos Aires.
El Consejo Federal de Salud resolvió que cada provincia tomará sus propias evaluaciones.
En esa primera evaluación participaron 8.000 médicos y se detectaron resultados “llamativos” en unas 200 pruebas. Tras las denuncias penales presentadas por el gobierno nacional, 141 profesionales fueron convocados a rendir nuevamente. De los 117 que se presentaron, 109 no nacieron en Argentina.
