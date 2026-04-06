La Provincia de Santa Fe pondrá en marcha desde el 20 de abril el proceso de inscripción a las residencias médicas 2026, en un escenario inédito: la construcción de un sistema propio, con examen y financiamiento provincial de la formación de futuros especialistas, tras la decisión del Gobierno nacional de retirarse del esquema histórico. El concurso, que tendrá su examen el 17 de junio en las sedes de Santa Fe y Rosario, se sostendrá con una inversión de $ 2.300 millones por mes.
Santa Fe abre el 20 de abril la inscripción a las residencias médicas y toma su propio examen
Tras el retiro del financiamiento nacional, la Provincia definió el cronograma para el ingreso 2026, avanza en el diseño de una evaluación provincial y garantiza el sostenimiento del sistema con fondos propios. "Es una decisión política continuar con la formación de nuestros especialistas", dijeron desde Salud.
El cronograma del concurso de ingreso a las Residencias se acordó en el marco de una nueva reunión de la Mesa Interinstitucional que conforma el Ministerio de Salud provincial, con el Colegio de Médicos 1° y 2° Circunscripción, las universidades nacionales del Litoral (UNL) y de Rosario (UNR), y la Municipalidad de Rosario.
"Las inscripciones empiezan ahora el 20 de abril y finaliza el 8 de mayo. Tuvimos que ir construyendo distintas instancias sobre la marcha con el objetivo de dar previsibilidad a los graduados y garantizar la continuidad de la formación de especialistas", reconoció el secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional, Gonzalo Chiesa, en diálogo con El Litoral.
El funcionario recordó que el cambio se produjo tras el anuncio "intempestivo" de Nación, que no solo dejó de financiar el sistema sino que eliminó el examen único que regía a nivel país. "Nos dejaron sin una organización rectora y sin previsibilidad, tanto para quienes gestionamos el sistema como para los estudiantes", señaló. Y añadió que la decisión obligó a la Provincia a diseñar "en pocos meses" una ingeniería presupuestaria y organizativa para sostener el sistema.
"Es una definición política del gobernador y de la ministra continuar con la formación de especialistas, con un presupuesto abultado", subrayó.
En ese marco, Santa Fe definió asumir el costo completo de las residencias para los ingresantes 2026, mientras que Nación continuará financiando a los residentes que ya están en formación (R2, R3 y R4). Además, la Provincia se hizo cargo del pago de un complemento a lo que aporta Nación de las residencias en curso. Actualmente, el sistema provincial cuenta con unos 807 médicos residentes distribuidos en distintas sedes.
Un examen en construcción
Uno de los principales desafíos es la elaboración de un examen completamente a cargo del Gobierno provincial, que históricamente era unificado a nivel nacional para todas las jurisdicciones. "Estamos en un proceso de construcción del examen, con revisión bibliográfica y convocando a pedagogos y especialistas para diseñar la herramienta", explicó Chiesa.
La evaluación mantendrá un formato similar al anterior para evitar confusiones, pero incorporará cambios en el marco de un concurso más amplio. "Es importante entender que esto es un concurso que tiene una instancia de examen, pero no es la única, están también los antecedentes de los aspirantes, por ejemplo", aclaró. Cuando finalice el proceso evaluatorio, el ingreso de los residentes está previsto para el 1 de septiembre.
Además de la definición de contenidos, la Provincia deberá hacerse cargo de toda la logística: impresión, distribución y garantías de transparencia. "Estamos tomando todos los recaudos para darle seriedad al proceso, después de lo que ocurrió el año pasado", agregó, en referencia a las polémicas por cambios de reglas y cuestionamientos al examen nacional porque habían detectado que hacían trampa.
Consultado sobre cuántos residentes podrán ingresar al sistema este 2026, el funcionario indicó que el año pasado se inscribieron 1.079 aspirantes, un 10% más que en 2024, y se espera que la demanda continúe en crecimiento "porque viene siendo así desde la pandemia". Sin embargo, no todos acceden a una vacante: el año pasado ingresaron alrededor de 800 residentes.
Ante la emergencia, "una oportunidad"
Más allá de las dificultades, el Gobierno provincial busca convertir la crisis en una oportunidad para rediseñar el sistema de formación. "Esto nos permite pensar qué profesionales necesita nuestro sistema de salud santafesino y cómo mejorar los procesos formativos", sostuvo el funcionario.
En esa línea, se avanza en una revisión integral de las residencias, con participación de instituciones formadoras y de los propios residentes. El objetivo es incorporar mayor transversalidad en la formación y adaptarla a las necesidades territoriales.
También Chiesa indicó que se impulsa la descentralización de las sedes, para que los profesionales se formen en distintas regiones de la provincia. "Queremos que conozcan otras realidades y que también puedan proyectar su desarrollo profesional fuera de las grandes ciudades", explicó.