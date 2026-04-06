Sostenimiento del sistema

Santa Fe abre el 20 de abril la inscripción a las residencias médicas y toma su propio examen

Tras el retiro del financiamiento nacional, la Provincia definió el cronograma para el ingreso 2026, avanza en el diseño de una evaluación provincial y garantiza el sostenimiento del sistema con fondos propios. "Es una decisión política continuar con la formación de nuestros especialistas", dijeron desde Salud.