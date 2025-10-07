Reconocen las residencias médicas del Hospital Iturraspe de Santa Fe por su calidad formativa

El Hospital “Dr. José Bernardo Iturraspe” de la ciudad de Santa Fe fue reconocido por el Ministerio de Salud de la Nación por la calidad de sus residencias médicas.
El Ministerio de Salud otorgó al hospital santafesino la máxima calificación en cinco de sus programas de formación y una distinción de nivel B en Pediatría.
El Hospital “Dr. José Bernardo Iturraspe” de la ciudad de Santa Fe fue reconocido por el Ministerio de Salud de la Nación por la calidad de sus residencias médicas.
A través de la Disposición 89/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, el organismo nacional otorgó el Nivel A de reconocimiento, la máxima categoría, a las residencias de Anatomía Patológica, Anestesiología, Cirugía General, Clínica Médica y Neonatología, mientras que la de Pediatría recibió el Nivel B.
El reconocimiento forma parte del Sistema Integral de Evaluación de las Residencias del Equipo de Salud (SIER), un programa que busca garantizar la calidad de la formación de posgrado en todo el país.
La disposición fue firmada por el director nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud, Juan Pablo Vivas, y tiene una vigencia de cinco años para las residencias de Nivel A y de tres años para la de Nivel B.
El SIER, creado por resolución ministerial en 2023, evalúa las residencias de todo el país en base a tres dimensiones: condiciones institucionales, formativas y laborales. El objetivo es consolidar estándares comunes y reconocer a los programas que promuevan una formación de excelencia y un entorno de aprendizaje seguro para los profesionales en formación.
En el caso del Hospital Iturraspe, los equipos técnicos del Ministerio de Salud analizaron la documentación presentada y elaboraron informes que derivaron en la asignación de las categorías.
Las residencias en Anatomía Patológica, Anestesiología, Cirugía General, Clínica Médica y Neonatología alcanzaron el Nivel A, que se otorga a instituciones con un alto cumplimiento de los requisitos establecidos. La residencia en Pediatría, en tanto, obtuvo Nivel B, lo que implica una valoración positiva con aspectos a fortalecer.
El reconocimiento permitirá al hospital mantener su lugar dentro del Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud, un requisito clave para la formación y certificación profesional. Las instituciones que obtienen la categoría A deben renovar el aval cada cinco años, mientras que las de categoría B deben hacerlo cada tres.
El Hospital Iturraspe es uno de los principales centros de referencia de la ciudad de Santa Fe y un actor clave en la formación de profesionales de la salud. Con una larga trayectoria en la enseñanza médica, las residencias del Iturraspe reciben cada año a decenas de jóvenes que realizan su especialización en distintas disciplinas clínicas y quirúrgicas.
En el plano normativo, la disposición del Ministerio de Salud también establece que el hospital deberá informar anualmente el listado de residentes activos y egresados durante el período de vigencia del reconocimiento, lo que asegura un seguimiento continuo por parte de las autoridades nacionales.
Cabe aclarar que, según la resolución, la residencia en Anestesiología, Analgesia y Reanimación, aunque fue reconocida con Nivel A, no habilitará la certificación de especialidad, debido a que esta disciplina aún no está incluida en la nómina oficial de especialidades aprobadas por el Ministerio.
El reconocimiento a las residencias médicas del Iturraspe se enmarca en una política nacional de fortalecimiento de la formación sanitaria.
Desde el Ministerio de Salud remarcaron que el SIER “busca promover una cultura de mejora continua” y que las evaluaciones se realizan con criterios objetivos que contemplan la estructura institucional, la planificación educativa, la supervisión docente y las condiciones laborales de los residentes.
Para Santa Fe, este aval nacional representa también un respaldo a la calidad del sistema público de salud. Las residencias no solo garantizan la formación de nuevos especialistas, sino que también fortalecen los servicios asistenciales, ya que los profesionales en formación cumplen un rol esencial en la atención cotidiana de pacientes.
