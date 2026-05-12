12 de mayo

Día de la Enfermería: entre la ciencia y el amor, el corazón del Hospital Alassia late en sus profesionales

En el marco de la conmemoración internacional por el nacimiento de Florence Nightingale, El Litoral dialogó con Elena Abraham y Silvina Suñer, dos referentes del nosocomio. Un plantel de 500 enfermeros que combina la alta especialización con el legado generacional y el desafío de sostener la salud pública en los momentos más críticos.