La nueva guardia del Hospital Alassia se inaugurará entre agosto y septiembre

La nueva guardia del Hospital de Niños Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe avanza hacia su etapa final y se proyecta como una obra clave para el sistema de salud pediátrico de la provincia. Con un 91% de ejecución, la inauguración podría concretarse entre agosto y septiembre, según adelantó Fabiana Roa, integrante del Consejo de Administración.
Roa destacó el avance sostenido de la obra y el camino recorrido desde su inicio: “La transformación que se viene dando desde el año 2022. Estamos en un 91% de ejecución de obra”. En ese sentido, remarcó el valor simbólico y sanitario del proyecto: “Es una obra que nos motiva, nos alienta, nos hace poder visibilizar a aquellos proyectos que comenzamos hace tantos años”.
La funcionaria estimó que los trabajos estarán finalizados en mayo, tras lo cual se iniciará una etapa técnica previa a la habilitación: “Luego hay que comenzar prueba vacío, inaugurándose estimamos entre agosto septiembre”.
El nuevo sector para pacientes menores de edad.
Cómo será la nueva guardia
El nuevo edificio, que se desarrolla sobre el ala oeste hacia calle Mendoza, contará con dos plantas y una superficie de más de 3.500 metros cuadrados, con una inversión superior a los $8.000 millones.
En planta baja funcionará la nueva guardia, con espacios de admisión, consultorios, shockroom, áreas de observación con 14 camas, enfermería y sectores administrativos. “Nos cambia radicalmente la vida institucional del hospital porque la superficie actual se triplica”, afirmó Roa.
Además, se modificará el acceso al público: “Antes teníamos por el ingreso por Mosconi, ahora va a ser por Mendoza”. Sin embargo, aclaró que “en caso de una ambulancia el ingreso sigue siendo por Mosconi”.
El hospital de niños es una referencia clave en el sistema público provincial.
Impacto en la salud santafesina
En la planta alta se concentrará el servicio de oncohematología, uno de los ejes centrales del proyecto. Allí se ubicarán áreas de internación, laboratorio, hospital de día, sala de infusiones y espacios recreativos para los pacientes. “Se va a centralizar todo lo que tenemos dentro del hospital”, explicó Roa, quien subrayó la importancia de este avance para la atención de enfermedades complejas.
La obra no solo ampliará la capacidad del hospital, sino que también permitirá mejorar la calidad de atención y evitar traslados a otras jurisdicciones. “Esto es para la pediatría santafesina”, sostuvo Roa, y agregó: “Menos santafesinos que tengan que migrar a Buenos Aires frente a un diagnóstico de los más complejos”.
En esa línea, valoró el acompañamiento del Ministerio de Salud provincial y la continuidad del proyecto: “Es una obra que es para los próximos 20 o 30 años del hospital”.
El gobierno informó los avances de estos trabajos.
Expectativapor la inauguración
Si bien la fecha exacta aún no está definida, desde el hospital consideran que septiembre podría ser el momento más adecuado. “Lo mejor para nosotros es septiembre dado que baja la alta demanda del periodo invernal”, explicó.
Mientras tanto, el equipo ya planifica cómo se reorganizarán los espacios actuales una vez que la nueva guardia esté en funcionamiento, con el objetivo de seguir fortaleciendo el crecimiento del hospital.