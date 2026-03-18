Avanza la ampliación del centro de salud de Elisa con una inversión superior a $45 millones
La obra, impulsada por el Gobierno provincial junto a la comuna, ya supera el 30% de ejecución e incorporará nuevos espacios para emergencias, mejorando la atención sanitaria en la localidad y la región.
La obra, financiada por la Provincia a través del Programa de Obras Urbanas (POU), contempla la construcción de un nuevo shock room para la atención de urgencias, un ingreso específico para ambulancias y dos nuevas habitaciones con baños privados.
Con una inversión provincial que supera los 45 millones de pesos, el Gobierno provincial y la Comuna de Elisa, en el departamento Las Colonias, articulan esfuerzos para remodelar y ampliar las instalaciones del centro de salud “Dr. Alassia” y los trabajos para la renovación ya superan el 30% de avance.
La obra, financiada por la Provincia a través del Programa de Obras Urbanas (POU), contempla la construcción de un nuevo shock room para la atención de urgencias, un ingreso específico para ambulancias y dos nuevas habitaciones con baños privados.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó el impacto de la obra en la comunidad y remarcó que “cuando mejoramos un centro de salud en una localidad del interior estamos acercando soluciones concretas a los vecinos. Esta ampliación permitirá contar con mejores espacios para la atención y, sobre todo, brindar una respuesta más rápida ante emergencias, evitando traslados innecesarios a otras ciudades”, señaló.
La obra, financiada por la Provincia a través del Programa de Obras Urbanas (POU), contempla la construcción de un nuevo shock room para la atención de urgencias, un ingreso específico para ambulancias y dos nuevas habitaciones con baños privados.
Obras
Estas tareas para la renovación y ampliación de la infraestructura permitirá atender emergencias en Elisa y también a santafesinos de localidades cercanas como Soledad, Jacinto L. Arauz y La Pelada, reduciendo las derivaciones inmediatas hacia Esperanza u otros efectores de mayor complejidad.
En este sentido, la diputada provincial Jimena Senn destacó el avance de los trabajos y subrayó la importancia de fortalecer la infraestructura sanitaria en las localidades del interior: “Cada obra que mejora la atención en un centro de salud del interior es una inversión directa en la calidad de vida de nuestros vecinos".
La obra, financiada por la Provincia a través del Programa de Obras Urbanas (POU), contempla la construcción de un nuevo shock room para la atención de urgencias, un ingreso específico para ambulancias y dos nuevas habitaciones con baños privados.
"Este proyecto en Elisa es el resultado del trabajo conjunto entre la comuna y el Gobierno Provincial. Fortalecer estos espacios también significa brindar más tranquilidad a las familias de Elisa y de toda la región”.
Avances
Finalmente, el presidente comunal de Elisa, Abel Saluzzo, valoró el avance del proyecto al señalar que esta obra es una respuesta concreta a un reclamo histórico de nuestra comunidad.
La obra, financiada por la Provincia a través del Programa de Obras Urbanas (POU), contempla la construcción de un nuevo shock room para la atención de urgencias, un ingreso específico para ambulancias y dos nuevas habitaciones con baños privados.
"Va a mejorar notablemente la capacidad de atención del centro de salud y permitirá resolver muchas emergencias aquí mismo. Estamos muy agradecidos con el Gobierno de la Provincia por escuchar este justo pedido de Elisa y por acompañar con una inversión que fortalece un servicio esencial para nuestros vecinos y para toda la región”, expresó.