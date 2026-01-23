Fondos para conectividad, obras públicas y educación agregados al Presupuesto 2026
Tres decretos del gobierno provincial pasan al presente ejercicio dineros no ejecutados aún sobre créditos externos, bonos del juicio ganado a Nación y partidas del gobierno central. Entre todos los instrumentos totalizan 190 mil millones de pesos.
La ampliación del Hospital de Niños Orlando Alassia figura entre las obras financiadas con fondos extra del Presupuesto 2026.
El Poder Ejecutivo de la provincia emitió tres decretos de modificación presupuestaria para el corriente año con el objetivo de ampliar recursos y autorizar el gasto correspondiente. Se trata de fondos que surgen por fuera de la recaudación propia o de los ingresos de coparticipación federal. Las obras previstas con estos instrumentos tienen garantizada la continuidad por tener ese tipo de recursos de origen.
En los tres decretos se disponen los recursos para financiar proyectos de largo plazo y el origen de esos fondos son préstamos internacionales que obtuvo la provincia y empezó a aplicar en ejercicios pasados; el fondo de financiamiento educativo del gobierno nacional y dineros provenientes del consenso fiscal y del cobro de la deuda a Nación por la detracción de Ganancias y Autarquía AFIP sin el consentimiento de la provincia.
Se trata del decreto 0035 que incorpora al presupuesto actual fondos no invertidos en 2025 por la suma de $ 131.221.798.771,15. El decreto 0038 ingresa recursos del Fondo de Financiamiento Educativo por $61.414.954.654,47 mientras que el 0040 dispone del programa "Santa Fe + Conectada"- crédito de CAF - por la suma de $ 3.641.881.385,50 y por crédito de la Agencia Francesa para el Desarrollo por $ 2.005.192.455,59.
Un vocero del ministerio de Economía resumió los alcances de los tres instrumentos señalando que legalizan el ingreso de fondos que no están en la Ley de Presupuesto y además autorizan su gasto.
La estructura de los decretos es bastante similar, propia de la administración santafesina, en cuanto a la jurisdicción, el Servicio de Administración Financieras y en los tres casos están las planillas anexas con los detalles de los trabajos a encarar con dichos recursos.
Pullaro y Olivares firmaron tres decretos que amplían partidas del Presupuesto 2026.
Más allá de la similitud en la forma y el propósito legal, los decretos difieren en el origen de los recursos y en los ministerios que los van a ejecutar. En los tres están las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Economía, Pablo Olivares.
Por la magnitud de recursos, el 0035 es el más importante y el uso de los $131 mil millones estará en manos del ministerio de Obras Públicas. En los decreto 0038 y 0040, en tanto apuntan a mejorar la tecnología y la conectividad en las escuelas de la provincia.
La ampliación presupuestaria del primer decreto tiene como adjunto 54 hojas con planillas destinando parte de esos fondos. Los $ 131.221.798.771,15 contenidos en este instrumento surgen de nueve fuentes diferentes, entre ellos la Ley 13748 (Consenso Fiscal) que fue el acuerdo entre provincias y Nación para armonizar impuestos. Ese acuerdo fue firmado el 16 de noviembre de 2017 entre el presidente Mauricio Macri y los gobernadores, entre ellos el santafesino Miguel Lifschitz. De ese consenso se destinan al ejercicio actual $ 45 mil millones de pesos.
El otro aporte importante es de la sentencia del 2022 de la Corte Suprema de Justicia a favor de Santa Fe y que implicó la entrega de bonos. Son $ 35 mil millones los que se ejecutarán en 2026.
Entre las obras a continuar con estos recursos se encuentran, por ejemplo, en nuestra zona las ampliaciones de los hospitales Alassia y Sayago de esta capital así como la reparación del ex hospital Italiano. En las planillas de obras se encuentran además las tareas que se realizan hoy en el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez así como la intervención en avenidas locales como Peñaloza, Aristóbulo del Valle, JJ Paso, 7 Jefes.
Obras Públicas administrará la mayor parte de los fondos sumados por el decreto 0035. Foto: Fernando Nicola.
Uno de los importantes más destacados es el destinado a la construcción de la escuela Echeverría que se levanta en Aristóbulo del Valle al 8500.
En el caso del decreto 0038, por el Fondo de Financiamiento Educativo, se agregan $61.414.954.654,47 a la provincia. Se trata de los efectos de la Ley N° 26075 de fines del 2005 que dispuso el incremento de la inversión en educación, ciencia y tecnología por parte de los gobiernos nacional, provinciales y de CABA, en forma progresiva, hasta alcanzar en el año 2010 una participación del 6% en el Producto Bruto Interno.
Finalmente, por el decreto 0040 se pasan los recursos de dos créditos externos que está ejecutando la provincia. Son los programas "Santa Fe +Conectada", con un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y otro de la Agencia Francesa para el Desarrollo que financia el proyecto de biodiversidad para la acción climática.
El Fondo de Financiamiento Educativo incorporó más de $61 mil millones al ejercicio. Créditos: Flavio Raina
Este decreto contiene un anexo con diez páginas de planillas con las ejecuciones previstas. En el caso de la CAF se dispone de $ 3.641.881.385,50 y de la AFD $ 2.005.192.455,59.
Brigadier
Otro decreto de la semana, es el N.º 0026/2026, enfocado en recursos del programa Brigadier. El decreto contempla la distribución de $2.447 millones a diversas localidades y a entidades de esas localidades.
El Programa Brigadier reemplazó desde 2024 el Plan Incluir y en el fundamento de creación se habla de los nuevos lineamientos propuestos "por la actual gestión de gobierno con el fin de mejorar la calidad de vida de vecinos de barrios y poblaciones más vulnerables, por medio de la innovación, transparencia y eficiencia en la gestión pública, garantizando la celeridad y oportunidad de la intervención estatal en circunstancias determinadas".
El programa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas y grupos familiares en los barrios mediante la generación de obras de infraestructura estratégica, intervenciones urbanas integrales, adquisición de bienes de uso, equipamiento y contratación de obras menores en general, vinculadas a la mejora del hábitat, el equipamiento barrial, el saneamiento y el acceso a energía y agua seguras".
Estos $ 2.447.262.131,73, repartidos entre varios departamentos tienen carácter de aporte no reintegrable "con cargo de oportuna y documentada rendición de cuentas de su inversión".