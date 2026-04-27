Las obras de ampliación del Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” de la ciudad de Santa Fe transitan su tramo final. Según informaron autoridades provinciales, los trabajos alcanzan un avance cercano al 96%.
Entra en su etapa cúlmine la obra de ampliación del hospital de niños de Santa Fe
Se sumarán tecnología y nuevos espacios claves para la atención de los más pequeños. Admisión, shock room, consultorios y espacios de observación con 14 camas, entre las secciones renovadas.
El proyecto representa una de las intervenciones más importantes en materia de infraestructura sanitaria pediátrica en la provincia. La inversión contempla no solo la ampliación edilicia, sino también la incorporación de tecnología y mejores condiciones de atención para pacientes y profesionales.
En los últimos días, sendas publicaciones en redes sociales del ministerio de Obras Públicas, que conduce Lisandro Enrico, mostraron el nivel de avance y cómo quedará el renovado nosocomio capitalino y referente en la región en materia pediátrica.
"Esta es una obra sentida, queremos ayudar a los padres que atraviesan una dura batalla junto a sus hijos por eso hicimos esta obra moderna, equipada y preparada", se puede leer en una de las publicaciones antes mencionada.
Una obra estratégica
El nuevo edificio cuenta con más de 3.500 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en dos plantas, y está pensado para transformar el funcionamiento del hospital. En planta baja funcionará la nueva guardia, con doble acceso diferenciado para pacientes ambulatorios y emergencias que lleguen en ambulancia.
Además, este sector incluirá áreas de admisión, shock room, consultorios y espacios de observación con 14 camas, lo que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas. También se sumará un acceso jerarquizado con espacios públicos y una plaza que ordenará la circulación de pacientes y familiares.
En tanto, en la planta alta se concentrará el nuevo centro de oncología pediátrica, que dispondrá de unidades de internación, hospital de día, laboratorios y espacios recreativos para los pacientes. Este sector apunta a centralizar la atención de patologías complejas y evitar derivaciones a otras provincias.
Etapa final y puesta en funcionamiento
Si bien la obra civil estaría en los próximos meses, desde el Gobierno provincial indicaron que luego restará una etapa técnica vinculada a la puesta en funcionamiento de los servicios, especialmente en lo que respecta al abastecimiento energético del nuevo edificio.
Este aspecto resulta clave debido a la alta demanda eléctrica que requerirán las nuevas instalaciones, equipadas con tecnología de última generación. Incluso, el complejo contará con paneles solares como parte de su sistema energético.
La ampliación del Alassia no solo incrementará la capacidad de atención, sino que también marcará un salto de calidad en el sistema público de salud pediátrica, consolidando al nosocomio como un centro de referencia regional