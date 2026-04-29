El Hospital de Niños Orlando Alassia de Santa Fe registra un avance del 70% en la construcción del centro acuático de rehabilitación infantil, una de las obras más importantes del efector en materia de infraestructura sanitaria. El proyecto forma parte del fortalecimiento de la red pública de salud y apunta a la atención integral de pacientes pediátricos.
El centro acuático de rehabilitación del Hospital Alassia alcanzó el 70% de ejecución
El proyecto está destinado a la rehabilitación integral de pacientes pediátricos, con espacios especialmente diseñados para terapias en el agua, y que su desarrollo avanza hacia la etapa final de construcción.
En este marco, Fabiana Roa, integrante del Consejo de Administración, destacó la relevancia de la obra para el sistema sanitario: “El centro acuático es una de las grandes obras proyectada por el Hospital de Niños”. En esa línea, precisó el estado actual de los trabajos: “Tiene un 70% de avance de obra”.
La funcionaria explicó además que el espacio será clave dentro del esquema de rehabilitación y remarcó la necesidad de su finalización: “Apelamos a que a quienes tienen que terminar esta obra lo puedan realizar. Ese 30% restante son vestuarios, sala de espera para las familias, consultorios y equipamiento”.
También detalló el alcance del proyecto dentro del sistema de salud provincial: “Si todo va como lo planificamos, se estaría terminando este año, en articulación con la red pública de salud”.
Infraestructura
Roa subrayó que el hospital atraviesa un período de fuerte inversión en infraestructura, con distintas obras en ejecución, como la ampliación edilicia y la incorporación de tecnología, además de mejoras en las condiciones de atención para pacientes y profesionales. En ese contexto, mencionó la importancia de concluir el centro para ampliar las prestaciones destinadas a niños y niñas de la región.
Asimismo, insistió en la necesidad de continuidad de los trabajos: “Hemos hecho pedidos formales para que esta obra se termine, porque es tan importante como las demás”.
Voluntariado y acción solidaria
En paralelo al avance de obra, se desarrolló una jornada de voluntariado en el hospital, con tareas de limpieza y mejora del entorno, en el marco de una actividad impulsada por el grupo ASEZ WAO junto a instituciones locales.
Martín Taborda explicó la iniciativa: “Somos miembros de ASEZ WAO, que significa Acies, salvemos el mundo de la A a la Z y WOW significa somos una familia”. Y agregó: “Nos encontramos en más de 175 países en más de 7500 regiones alrededor del mundo”.
Sobre la actividad en el hospital, señaló: “Hoy nos encontramos aquí en Santa Fe para promover el bienestar social por medio del servicio voluntario”. Y cerró: “Nos juntamos para hacer servicios voluntarios y dar un mensaje de amor al prójimo”.