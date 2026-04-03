El derecho de los niños a crecer en un ambiente seguro y protegido se enfrenta hoy a una estadística alarmante. Según el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación (2025), en Argentina muere un niño menor de 5 años por ahogamiento cada siete días.
Ahogamientos infantiles: una tragedia evitable que cobra una vida cada siete días en el país
Tras la muerte de un bebé en Alto Verde al caer en un balde, especialistas advirtieron que el 63% de estos episodios ocurre en menores de 5 años. En contextos vulnerables, recipientes de agua y pozos se vuelven riesgos letales ante la mínima distracción.
Esta problemática, definida por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) como la segunda causa de muerte por lesiones no intencionales, no distingue épocas del año y sucede mayoritariamente en el ámbito doméstico.
La gravedad de esta situación golpeó recientemente de cerca a la ciudad de Santa Fe. Un trágico incidente en el barrio Alto Verde conmocionó a la comunidad: un bebé de apenas un año perdió la vida tras caer accidentalmente en un balde con agua en su hogar. A pesar de los esfuerzos médicos en el hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, el desenlace fue fatal.
El peligro en el hogar: rápido y silencioso
Para un niño pequeño, el riesgo no solo está en una pileta. En hogares de barrios con carencias de infraestructura, los peligros se multiplican en recipientes de almacenamiento de agua. La SAP advierte que los ahogamientos suceden con frecuencia en:
- Baños: bañeras, inodoros y fuentones.
- Recipientes: baldes sin vaciar (especialmente los de 20 litros) y palanganas.
- Entorno: pozos sin tapar, acequias, canales y bebederos de ganado.
En menores de 5 años el proceso de ahogamiento es rápido y silencioso, y apenas unos pocos centímetros de agua son suficientes para que ocurra la tragedia si el niño cae y no puede reincorporarse por la falta de fuerza cervical.
La regla del "metro de distancia" y el factor distracción
La principal causa de estos eventos es la distracción de los adultos. Los especialistas son tajantes: el cuidador debe estar al alcance de un metro (un brazo de distancia) del niño siempre que haya agua cerca.
"Debe haber un adulto responsable, competente y atento, 100% dedicado a la supervisión, sin celular ni auriculares", remarcó la SAP. Mirar el celular rápidamente o una distracción mínima pueden ser el intervalo de tiempo suficiente para un accidente irreversible.
Medidas de seguridad y la importancia de la RCP
Para prevenir estos episodios, la comunidad médica insiste en barreras físicas y capacitación:
- Vaciado inmediato: las piletas inflables, baldes y fuentones deben permanecer vacíos y boca abajo cuando no se utilicen.
- Cercos perimetrales: en piletas fijas, deben tener 1,30 metros de alto, con barrotes verticales que no permitan el paso de un niño.
- Sin juguetes: no dejar objetos llamativos dentro de la pileta que puedan atraer al menor hacia el borde.
- RCP para todos: es fundamental que los cuidadores realicen cursos de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). La intervención inmediata, antes de la llegada de la ambulancia, es el factor que define la supervivencia y reduce las secuelas neurológicas.