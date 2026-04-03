Prevención

Ahogamientos infantiles: una tragedia evitable que cobra una vida cada siete días en el país

Tras la muerte de un bebé en Alto Verde al caer en un balde, especialistas advirtieron que el 63% de estos episodios ocurre en menores de 5 años. En contextos vulnerables, recipientes de agua y pozos se vuelven riesgos letales ante la mínima distracción.