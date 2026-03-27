Viaje de terror

Mar del Plata: iba en Uber con su bebé, sufrió un extraño malestar y se arrojó del auto en movimiento

Una joven denunció que vivió una situación desesperante mientras viajaba en un Uber con su bebé de un año: dijo que comenzó a sentir un fuerte adormecimiento en el cuerpo, abrió la puerta cuando el vehículo redujo la velocidad y se arrojó para pedir ayuda en la calle.