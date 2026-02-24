Cuatro firmas participaron de la licitación para el nuevo Jardín Municipal en barrio Alfonso

Este martes, se realizó la apertura de sobres de la licitación para la puesta en valor y readecuación del edificio que albergará el Jardín Municipal N° 18, con un presupuesto oficial de $280.629.064,97 financiado a través del Fondo de Asistencia Educativa (FAE). El proyecto busca fortalecer la red de educación inicial de la ciudad y brindar atención a niñas y niños de 45 días a 3 años, el la ciudad de Santa Fe.
“En una parte funcionará el jardín y en otra, la sede de la fundación Conin. Tuvimos cuatro oferentes. Esto marca un hito, sobre todo para los barrios Alfonso y Santa Rosa del Lima, donde no contaban con un espacio de educación inicial desde los primeros años de vida”, explicó María Alicia Barletta, secretaria de Educación de Santa Fe.
Obrasintegrales
El proyecto contempla la finalización y adecuación de un edificio que ya se encontraba en etapa de construcción, a partir de un convenio con la Fundación Conin. Durante la mañana, el municipio utilizará las instalaciones para el jardín; por la tarde, la fundación hará uso de parte del inmueble, conservando la estética original de ladrillo visto.
Las tareas incluyen la instalación completa de servicios eléctricos y sanitarios, colocación de equipos de climatización, termotanques, sistemas de alarma perimetral, revoques, pintura, pisos, cielorrasos, aberturas y equipamiento para áreas de servicio.
El jardín contará con tres salas para niños de 1, 2 y 3 años, con núcleos sanitarios, cocinas y espacios de cambiado organizados alrededor de un patio central. Además, se sumarán una sala alfabetizadora, áreas administrativas, depósitos y baños para el personal. La obra también prevé nuevas veredas y vallas de seguridad en los accesos.
Barletta destacó la importancia del espacio: “Es un edificio que había comenzado su construcción hace varios años y por su magnitud no se pudo continuar. Ahora será un espacio recuperado para el barrio, cerca del Hospital de Niños y la institución Mateo Esquivo. Es una buena combinación por donde se lo mire y creemos que va a funcionar muy bien”.
El edificio que será reacondicionado para recibir a niños de 45 días a 3 años.
Plazosyexpectativasde apertura
El plazo de ejecución de la obra será de 155 días corridos, con el objetivo de que el jardín comience a funcionar antes del segundo semestre de 2026.
El intendente Poletti durante la presentación de las ofertas.
Sobre la expansión de la educación inicial en la ciudad, Barletta agregó: “El intendente siempre nos pide más. Esta es una forma de encontrar instituciones con las cuales tejer lazos y vínculos. Abrir sobres en una municipalidad que apuesta por la educación inicial es parte de un plan estratégico que comenzó hace ya dos años y que seguirá ampliando los horizontes”.