El municipio reactivará licitación de puentes peatonales en Aristóbulo del Valle
Tras quedar desierta la primera licitación, Santa Fe lanzará un nuevo llamado en marzo para construir tres puentes y cuatro cruces seguros, con el objetivo de mejorar la seguridad de peatones y automovilistas en la zona.
Tras años de reclamos vecinales, la Municipalidad reactivará la licitación. Crédito: Fernando Nicola.
La Municipalidad de Santa Fe confirmó que la construcción de tres nuevos puentes peatonales sobre el "zanjón de la muerte", en Aristóbulo del Valle, avanzará tras la desierta primera licitación. La obra incluirá también cuatro cruces seguros adicionales, sumando un total de siete senderos peatonales para garantizar la seguridad de vecinos y transeúntes.
Si bien el intendente Juan Pablo Poletti confirmó que la primera licitación quedó desierta, aseguró que “se reorganizó, se habló con el compromiso de las empresas locales y se llama una nueva los primeros días de marzo para concretar la obra”.
Según el Poletti, la licitación incluirá todos los ítems necesarios para que el monto sea representativo y las empresas puedan presentarse, asegurando que los trabajos se realicen con fondos propios.
Seguridadyplanificación
Los vecinos de la zona destacaron la importancia de la obra para peatones y automovilistas. “Después de la presentación del 31 de diciembre, la oferta se cayó. Estamos esperando la nueva licitación el 9 de marzo. Son importantes porque es la salida de los peatones, la seguridad de los peatones así van directamente a las garitas”, señaló Jorge Maya.
El vecino agregó que la obra se planificó junto al arquitecto Eduardo Rudi, secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, y enfatizó la necesidad de estos puentes, especialmente con el inicio de clases, la circulación de adultos mayores y la actividad del centro comercial de la zona.
La obra busca resolver un problema que el barrio arrastra desde hace años. Crédito: Archivo El Litoral.
Además, adelantó que presentarán una nota para la instalación de un semáforo en la intersección de avenida Aristóbulo del Valle y Los Nogales: “Ya lo hemos hablado con el intendente y con las áreas de obras públicas… Son 1000 alumnos y serán 1000 autos que ingresan y egresan de esta salida. Tratamos de asegurar a los peatones y automovilistas que salen. Es una calle muy pero muy transitada”.
Detallestécnicosde laconstrucción
Las especificaciones de la obra incluyen tareas de movimiento de suelo, relleno, compactación y demolición de estructuras existentes. Los estribos de hormigón armado se apoyarán en terreno firme y servirán de base para las vigas laterales UPN 160, cuya medida se ajustará según los cálculos estructurales de la contratista.
La reactivación de la licitación busca solucionar un problema de seguridad. Crédito: Flavio Raina.
Luego, se colocarán mini losas huecas pretensadas de 9,5 cm de espesor, con una capa de compresión de hormigón armado de al menos 5 cm y malla de 15 cm. Finalmente, se instalarán barandas metálicas con pasamanos redondos, parantes rectangulares y balaustres de planchuela, junto con todos sus elementos de fijación.
El proyecto apunta a garantizar la seguridad de peatones y vehículos, además de mejorar la conectividad en una de las zonas más transitadas de Aristóbulo del Valle.