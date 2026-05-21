El último Boletín Epidemiológico Nacional confirmó un fuerte aumento de casos de influenza A(H3N2) en las primeras semanas de 2026.
Alerta por influenza A(H3N2): aumentan los casos y las internaciones en el país
El último Boletín Epidemiológico Nacional confirmó un fuerte aumento de casos de influenza A(H3N2) en las primeras semanas de 2026. El virus desplazó al Covid-19 y al Virus Sincicial Respiratorio como principal agente respiratorio circulante y afecta especialmente a adultos mayores y personas con factores de riesgo.
El virus desplazó al Covid-19 y al Virus Sincicial Respiratorio como principal agente respiratorio circulante y afecta especialmente a adultos mayores y personas con factores de riesgo.
Argentina atraviesa un crecimiento sostenido de casos de influenza en medio del inicio de la temporada de enfermedades respiratorias.
El Ministerio de Salud de la Nación advirtió que la variante A(H3N2) es actualmente la de mayor circulación en el país y concentra la mayoría de los diagnósticos confirmados en laboratorios y hospitales.
Los datos surgen del Boletín Epidemiológico Nacional Nº 808, correspondiente a la semana epidemiológica 18 de 2026, donde además se alerta sobre el incremento de internaciones por infecciones respiratorias agudas graves y se insiste en reforzar la vacunación antigripal en los grupos de riesgo.
Influenza A(H3N2)
De acuerdo con el informe oficial, desde la semana epidemiológica 12 comenzó a observarse un aumento sostenido en la cantidad de casos positivos de influenza en todo el país. La positividad alcanzó el 33,3% en la semana 18, consolidando a este virus como el principal agente respiratorio circulante en Argentina.
Dentro de los casos analizados por el Laboratorio Nacional de Referencia, el 97% de las muestras de Influenza A correspondieron al subtipo A(H3N2), una variante que actualmente domina la circulación viral.
En paralelo, los especialistas detectaron que las internaciones por infecciones respiratorias agudas graves comenzaron a aumentar desde la semana 11, coincidiendo con la expansión de esta cepa.
Durante las últimas cuatro semanas analizadas, la influenza mostró una presencia muy superior a otros virus respiratorios: se registraron 103 casos positivos de influenza contra apenas 25 de Virus Sincicial Respiratorio (VSR) y un solo caso de SARS-CoV-2.
El reporte oficial señala que el Covid-19 mantiene actualmente niveles bajos de circulación y no evidencia un resurgimiento significativo, mientras que el VSR continúa con una circulación reducida aunque con leves incrementos recientes.
Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades sanitarias es la rápida expansión del denominado subclado K, identificado científicamente como J.2.4.1.
Según el Boletín Epidemiológico, esta variante representa el 91% de las muestras de influenza A(H3N2) secuenciadas en lo que va de 2026. Su circulación se intensificó especialmente desde la semana epidemiológica 8 y actualmente se encuentra distribuida en las cinco regiones del país.
Las detecciones más importantes se concentran en el Noroeste Argentino (NOA) y la región Centro, aunque los casos aparecen en prácticamente todo el territorio nacional.
Los grupos más afectados
El informe epidemiológico revela además diferencias importantes según la edad de los pacientes afectados.
En las consultas ambulatorias, los mayores porcentajes de positividad para influenza se observan en adolescentes y niños mayores de 5 años, seguidos por adultos jóvenes. Sin embargo, en términos absolutos, los menores de 10 años representan cerca del 45% de las muestras analizadas por el Laboratorio Nacional de Referencia.
En los cuadros más graves, el escenario cambia. Las mayores tasas de positividad en internaciones por infecciones respiratorias agudas graves se registran en personas mayores de 60 años y luego en el grupo de 50 a 54 años.
Las autoridades sanitarias consideran a los adultos mayores como una población especialmente vulnerable frente a esta variante de influenza debido al mayor riesgo de complicaciones, hospitalizaciones y fallecimientos.
Aunque el boletín no detalla la letalidad específica del subclado K, sí confirma que durante 2026 ya se notificaron muertes asociadas a influenza en Argentina.
Ante este contexto, el Ministerio de Salud insiste en la necesidad de reforzar la vacunación antigripal, considerada la principal herramienta para prevenir cuadros graves.
La campaña nacional de vacunación incluye de manera gratuita y obligatoria a:
* personal de salud;
* embarazadas;
* niños de entre 6 y 24 meses;
* personas mayores de 65 años;
* y pacientes con enfermedades de riesgo o comorbilidades.
En el caso de los mayores de 65 años, la vacuna puede aplicarse sin necesidad de orden médica.
Qué recomiendan las autoridades sanitarias
Además de la vacunación, el Ministerio de Salud recordó la importancia del tratamiento temprano con antivirales en personas con síntomas compatibles con influenza y factores de riesgo.
El medicamento recomendado es oseltamivir, que debe iniciarse idealmente dentro de las primeras 48 horas desde el comienzo de los síntomas. Los especialistas aclaran que no es necesario esperar la confirmación de laboratorio para iniciar el tratamiento en pacientes con cuadros graves o riesgo elevado de complicaciones.
Las autoridades también remarcan medidas preventivas básicas que continúan siendo fundamentales durante la temporada de virus respiratorios:
* lavado frecuente de manos;
* ventilación de ambientes;
* cubrirse al toser o estornudar;
* evitar compartir utensilios;
* y permanecer en el hogar hasta al menos 24 horas después de la desaparición de la fiebre.
El Boletín Epidemiológico Nacional además incluye alertas sobre otras enfermedades bajo vigilancia, entre ellas dengue, hepatitis A, hantavirus e intoxicaciones por monóxido de carbono, aunque actualmente la principal preocupación sanitaria está centrada en el aumento de la circulación de influenza.