Boletín Epidemiológico

Alerta por influenza A(H3N2): aumentan los casos y las internaciones en el país

El último Boletín Epidemiológico Nacional confirmó un fuerte aumento de casos de influenza A(H3N2) en las primeras semanas de 2026. El virus desplazó al Covid-19 y al Virus Sincicial Respiratorio como principal agente respiratorio circulante y afecta especialmente a adultos mayores y personas con factores de riesgo.