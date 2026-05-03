La Municipalidad de Santa Fe continúa desarrollando la campaña itinerante de vacunación #ModoVacuna, una estrategia que busca acercar las dosis a la población prioritaria en distintos puntos de la ciudad.
Santa Fe: continúa la campaña itinerante con nuevas jornadas y vacunas gratuitas
El programa municipal recorre espacios públicos para facilitar el acceso a dosis contra gripe, neumonía, VSR y coqueluche. Está dirigido a adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas.
La iniciativa se lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe y apunta a mejorar la cobertura antes de la llegada del invierno, cuando aumentan las enfermedades respiratorias.
Vacunación accesible y focalizada en grupos de riesgo
El dispositivo itinerante está orientado principalmente a adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes pueden acceder de manera gratuita a las vacunas contra la gripe y la neumonía. Estas enfermedades suelen intensificarse durante los meses más fríos, por lo que las autoridades sanitarias insisten en la importancia de la prevención.
Además, la campaña incluye la aplicación de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), destinada a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación. Esta inmunización tiene como objetivo proteger a los recién nacidos desde sus primeros días de vida, anticipándose a la circulación del virus en la temporada invernal.
En paralelo, el municipio sumó la vacuna contra la tos convulsa, también conocida como coqueluche, mediante la Triple Bacteriana (DPT y DTPa). Esta dosis se aplica a partir de la semana 20 de embarazo y cumple un rol clave en la protección temprana del bebé, ya que permite transferir anticuerpos durante la gestación.
Otro de los ejes del programa es la actualización de los calendarios de vacunación. En ese sentido, se invita a la población en general a acercarse con su carnet para verificar si tienen dosis pendientes y completarlas en el momento.
Objetivos de cobertura y puntos de atención
Desde el municipio explicaron que la meta es alcanzar al menos un 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar al 50% en adultos menores con factores de riesgo en las zonas priorizadas. Para lograrlo, se refuerza la presencia territorial con puestos móviles en espacios de alta circulación.
En ese marco, esta semana el operativo de #ModoVacuna se instalará el miércoles 6 en la Plaza del Soldado, donde funcionará de 10 a 15. La elección de estos espacios responde a la intención de facilitar el acceso, especialmente para quienes tienen dificultades para concurrir a centros de salud.
La estrategia itinerante se complementa con la atención en efectores sanitarios fijos. Aquellas personas que no puedan acercarse a los puntos móviles pueden dirigirse al centro de salud más cercano con su DNI para recibir asesoramiento y completar su esquema de vacunación.
Las autoridades remarcaron que todas las dosis incluidas en la campaña son gratuitas y forman parte del calendario oficial. También recordaron la importancia de vacunarse a tiempo, ya que muchas de estas enfermedades pueden generar complicaciones, especialmente en grupos vulnerables.
En cuanto a la logística, el programa se organiza de manera semanal, con difusión previa de los lugares y horarios a través de canales oficiales. Esto permite a los vecinos planificar su asistencia y aprovechar la cercanía de los puntos de vacunación.
Por otra parte, se habilitó una línea de contacto vía WhatsApp (342 611 6585) para responder consultas, brindar información sobre las vacunas disponibles y orientar a la población sobre los requisitos y recomendaciones.