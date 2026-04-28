Permanece en terapia intensiva

Confirman un caso de tétanos en una niña de 5 años residente en la provincia de Santa Fe

La paciente ingresó a cuidados críticos tras confirmarse que no contaba con el esquema de vacunación completo. Desde el Ministerio de Salud de la Nación advierten sobre la importancia de completar las dosis obligatorias para evitar el resurgimiento de enfermedades prevenibles.