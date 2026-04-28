El sistema de salud de la provincia de Santa Fe se encuentra en estado de vigilancia tras la confirmación de un caso de tétanos en una paciente pediátrica de apenas 5 años. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), la niña permanece internada con pronóstico reservado, aunque con signos de evolución favorable, luego de que se detectara que su protección inmunológica estaba incompleta.
Confirman un caso de tétanos en una niña de 5 años residente en la provincia de Santa Fe
La paciente ingresó a cuidados críticos tras confirmarse que no contaba con el esquema de vacunación completo. Desde el Ministerio de Salud de la Nación advierten sobre la importancia de completar las dosis obligatorias para evitar el resurgimiento de enfermedades prevenibles.
Un esquema de vacunación interrumpido
La auditoría realizada por la cartera sanitaria nacional, mediante el cruce de registros nominalizados, arrojó un dato alarmante: la pequeña solo recibió las dosis aplicadas al nacer (BCG y Hepatitis B). Sin embargo, el registro oficial confirmó que no se le administraron las vacunas correspondientes al primer año de vida ni las del ingreso escolar, dejando su organismo vulnerable ante la bacteria Clostridium tetani.
Ante la sospecha clínica inicial, los profesionales de salud locales actuaron con celeridad iniciando un tratamiento de gammaglobulina antitetánica, toxoide y antibioticoterapia. No obstante, debido a la severidad con la que el tétanos atacó su sistema nervioso, la niña debió ser derivada a la Unidad de Terapia Intensiva.
Durante los días más críticos, la paciente requirió:
- Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM).
- Una traqueotomía de manejo para asegurar la oxigenación.
- Monitoreo constante tras descartar otros cuadros como meningitis o intoxicaciones.
Actualmente, si bien el cuadro es complejo, los médicos reportan una evolución clínica favorable, aunque el proceso de recuperación de las secuelas de la toxina suele ser prolongado.
¿Qué es el tétanos y por qué sigue siendo un riesgo?
Aunque el uso masivo de vacunas ha vuelto estos casos "poco frecuentes", la bacteria sigue presente en el ambiente, especialmente en el suelo y el polvo. El tétanos se manifiesta a través de espasmos musculares dolorosos, rigidez en la mandíbula (trismo) y dificultad para tragar.
El periodo de incubación puede oscilar entre 3 y 21 días, y en pacientes no inmunizados, las complicaciones pueden ser fatales si no se cuenta con soporte tecnológico de alta complejidad.
Este caso en nuestra provincia nos recuerda que las vacunas no son una opción, sino un derecho de los niños y una responsabilidad ineludible de los adultos. El Calendario Nacional de Vacunación es una de las herramientas de salud pública más robustas que tenemos; evitar que una herida común se transforme en una tragedia depende, literalmente, de un pinchazo a tiempo.