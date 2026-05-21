El crecimiento de casos de sarampión en distintos países de América y la llegada de millones de turistas para el Mundial de fútbol 2026 comenzaron a preocupar a las autoridades sanitarias internacionales. Estados Unidos, México y Canadá, países organizadores del torneo, registran brotes y refuerzan las recomendaciones preventivas para quienes planean viajar.
Alerta por sarampión y Mundial 2026: qué vacunas recomiendan antes de viajar
El aumento de casos de sarampión en América encendió las alertas sanitarias de cara al Mundial de fútbol 2026. Organismos de salud y especialistas recomiendan revisar y completar los esquemas de vacunación antes de viajar a las sedes del torneo.
Especialistas y organismos internacionales coinciden en que la vacunación será la herramienta central para evitar nuevos contagios durante uno de los eventos deportivos más masivos del planeta.
Aumento de casos
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y distintos ministerios de Salud de la región emitieron alertas y recomendaciones ante el crecimiento sostenido de casos de sarampión en América. El escenario genera preocupación porque el Mundial 2026 movilizará a millones de personas entre los tres países sede y facilitará una circulación internacional mucho más intensa.
De acuerdo con informes epidemiológicos difundidos en los últimos meses, México es actualmente uno de los países con mayor cantidad de contagios registrados en la región, mientras que Estados Unidos y Canadá también notificaron brotes activos.
El Consejo de Vacunas de la Sociedad Argentina de Medicina advirtió que el Mundial representa un “riesgo elevado” para la importación de casos debido a la enorme movilidad internacional prevista durante el torneo. En un documento científico publicado recientemente, los especialistas señalaron que un solo caso importado puede generar nuevas cadenas de transmisión en países con coberturas de vacunación insuficientes.
La preocupación sanitaria creció además luego de que la Región de las Américas perdiera el estatus de eliminación del sarampión otorgado años atrás por la Organización Mundial de la Salud. Según los expertos, esto refleja una caída en las coberturas de vacunación y un aumento de personas susceptibles a contraer la enfermedad.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños, personas inmunosuprimidas y adultos no vacunados. Entre las complicaciones posibles aparecen neumonía, encefalitis e incluso la muerte.
Qué recomiendan antes de viajar al Mundial
Ante este panorama, autoridades sanitarias de distintos países comenzaron a emitir avisos preventivos dirigidos a los viajeros que asistirán al Mundial 2026.
El Gobierno de México difundió recientemente una guía sanitaria para quienes viajen durante la competencia y pidió especialmente verificar y completar los esquemas de vacunación antes del traslado internacional. Entre las vacunas recomendadas aparecen la triple viral contra sarampión, rubéola y paperas, además de las dosis contra influenza y Covid-19.
Las recomendaciones sanitarias indican que las personas deberían consultar a un médico entre cuatro y ocho semanas antes del viaje para revisar el calendario de vacunación y recibir eventuales refuerzos.
En Argentina, especialistas recuerdan que la vacuna triple viral forma parte del Calendario Nacional de Vacunación y es gratuita. Los expertos aconsejan corroborar especialmente que los adultos tengan aplicadas las dos dosis requeridas.
Además del sarampión, las autoridades sanitarias mexicanas alertaron sobre otros posibles riesgos asociados a grandes concentraciones de personas y a los desplazamientos internacionales. Entre ellos mencionaron enfermedades respiratorias, dengue, chikungunya, infecciones gastrointestinales y golpes de calor.
Por ese motivo, también recomendaron mantener medidas básicas de prevención durante los viajes: lavado frecuente de manos, consumo de agua segura, elección de alimentos bien cocidos y evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas compatibles con enfermedades contagiosas.
El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en distintas ciudades de Estados Unidos, México y Canadá. Se espera la llegada de millones de turistas y fanáticos provenientes de más de 200 países, un escenario que obliga a reforzar la vigilancia epidemiológica y las campañas de vacunación.