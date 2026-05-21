Prevención

Alerta por sarampión y Mundial 2026: qué vacunas recomiendan antes de viajar

El aumento de casos de sarampión en América encendió las alertas sanitarias de cara al Mundial de fútbol 2026. Organismos de salud y especialistas recomiendan revisar y completar los esquemas de vacunación antes de viajar a las sedes del torneo.