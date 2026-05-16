Revisión científica

Vacunas con aluminio: un estudio analizó los posibles efectos adversos

Una revisión internacional de datos científicos concluyó que no existe evidencia que vincule las vacunas con adyuvantes de aluminio con enfermedades graves o trastornos neurológicos. Los investigadores, sin embargo, remarcaron la necesidad de continuar con los controles y la vigilancia sanitaria a largo plazo.