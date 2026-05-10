La Municipalidad continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante la gestión del intendente Juan Pablo Poletti en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia.
Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe
El programa de inoculación gratuita continúa recorriendo distintos espacios públicos para atender a la población de riesgo y adultos mayores. Esta semana, el dispositivo brindará atención en cuatro puntos de la ciudad.
Qué vacunas se aplican
La vacunación está enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía.
También se realizará la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), dirigida a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de fortalecer la inmunidad de los recién nacidos desde el primer día de vida anticipándose a la circulación del virus durante la temporada invernal.
Además, el municipio incorporó la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche, a través de la vacuna Triple Bacteriana (DPT y DTPa). Esta vacuna, que protege contra difteria, tétanos y tos convulsa, se aplica a partir de la semana 20 de gestación en cada embarazo, y actúa como protección temprana para el recién nacido.
Asimismo, se podrán acercar todas aquellas personas que quieran completar su carnet de vacunación.
Objetivos
El objetivo del programa impulsado por la Municipalidad, junto al Ministerio de Salud de la Provincia, es alcanzar al menos al 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.
Esta semana el dispositivo de #ModoVacuna se encontrará el lunes en el refugio Beata Clara, Avenida Blas Parera 7740, de 18 a 20, en tanto el miércoles brindará atención en el punto ECO CANJE, del Centro Gallego, Avenida Galicia 1357, de 9 a 12, el viernes 15 lo hará en el hall de la Municipalidad de Santa Fe, Salta 2951, de 10 a 14 y el sábado 16 en la vecinal Scarafia, Alberti 5501, de 8 a 11.
Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante, podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carnet y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas comunicarse al 342 611 6585 (WhatsApp).