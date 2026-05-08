En los tribunales de Rosario

La Justicia ordenó vacunar a un bebé aún no nacido, pese al rechazo de los padres

Los progenitores había justificado su negativa en creencias personales. El pronunciamiento judicial prioriza el bienestar del recién nacido y garantiza que será inmunizado posparto. Y advierte que se trata de una cuestión que excede el interés individual e “incide directamente sobre la salud pública”.