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Colombia presentó su lista para el Mundial con cinco convocados del fútbol argentino

La nómina de 26 futbolistas fue oficializada por el entrenador Néstor Lorenzo. Los "Cafeteros" buscan una hazaña en la cita mundialista, con el envión de haber llegado a la final de la Copa América 2024.

Colombia, en su séptima Copa del Mundo, confía en el equilibrio táctico de Lorenzo y la experiencia de sus jugadores para superar su mejor actuación histórica. Foto: REUTERS / Luisa Gonzalez.Colombia, en su séptima Copa del Mundo, confía en el equilibrio táctico de Lorenzo y la experiencia de sus jugadores para superar su mejor actuación histórica. Foto: REUTERS / Luisa Gonzalez.
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Colombia presentó la lista de 26 futbolistas que irán al Mundial 2026 bajo la conducción del entrenador Néstor Lorenzo, el mismo técnico que depositó al equipo en la final de la Copa América 2024.

La nómina confirma la presencia de jugadores surgidos en clubes del fútbol argentino y refuerza la apuesta de Lorenzo por nombres con rodaje continental, buscando una hazaña en la gran cita mundialista.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Colombia v Argentina - Estadio Metropolitano, Barranquilla, Colombia - September 10, 2024 Colombia's Yerson Mosquera celebrates scoring their first goal with teammate REUTERS/Luisa GonzalezLa selección colombiana, liderada por Lorenzo, enfrenta el desafío mundialista con un grupo K competitivo, buscando una campaña memorable en 2026. Foto: REUTERS / Luisa Gonzalez.

Así, los Cafeteros afrontarán la cita mundial con la intención de que esa mezcla dé resultado en la cancha y permita una campaña destacada en el mundial.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ubicó a Colombia en el Grupo K del torneo. El seleccionado nacional enfrentará a Uzbekistán; República Democrática del Congo; Portugal.

La impronta argentina

El entrenador argentino es señalado como el artífice que depositó al equipo en la final de la Copa América 2024, un antecedente que pesa en la formación y en la expectativa de los convocados.

La presencia de Lorenzo al frente del seleccionado cafetero refuerza la continuidad táctica y la apuesta por jugadores con experiencia en torneos de alto nivel. El entrenador buscó equilibrio en la lista de convocados y priorizó perfiles que ya fue parte del proceso que llevó al equipo hasta la final continental.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Colombia - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina - June 10, 2025 Colombia coach Nestor Lorenzo before the match REUTERS/Rodrigo ValleNéstor Lorenzo, DT de Colombia. Foto: REUTERS / Rodrigo Valle.

En la confección de la nómina, la mano de Lorenzo se refleja tanto en la elección de arqueros como en los volantes y atacantes; su recorrido reciente con Colombia, coronado por la final en América, es el marco desde el cual se presentó la lista para el mundial 2026.

En ese sentido, Lorenzo mantuvo criterios claros al confeccionar la lista y por eso varios nombres del fútbol argentino integran la nómina que representará a Colombia en el mundial.

Los cinco convocados que militan en el fútbol Argentino y figuran en la lista son: Álvaro Montero (Vélez), Santiago Arias (Independiente), Kevin Castaño (River), Juan Fernando Quintero (River) y Jaminton Campaz (Rosario Central). Esos nombres forman parte de la nómina de 26 futbolistas que presentaron para la cita mundial.

Toda la nómina

Colombia participó en seis ediciones del mundial —1962, 1990, 1994, 1998, 2014 y 2018— por lo que en 2026 disputará su séptima Copa del Mundo.

Con los siguientes nombres buscará superar su mejor actuación, los cuartos de final alcanzados en Brasil.

Arqueros

Camilo Vargas - Atlas

David Ospina - Atlético Nacional

Álvaro Montero - Vélez Sarsfield

Defensores

Daniel Muñoz - Crystal Palace

Santiago Arias - Indpendiente

Yerry Mina - Cagliari

Davinson Sánchez - Galatasaray

Jhon Lucumí - Bologna

Willer Ditta - Cruz Azul

Yohan Mojica - Mallorca

Déiver Machado - Nantes

Mediocampistas

Richard Ríos - Benfica

Jefferson Lerma - Crystal Palace

Gustavo Puerta - Racing de Santander

Kevin Castaño - River Plate

Jhon Arias - Palmeiras

James Rodríguez - Minnesota United

Juan Fernando Quintero - River Plate

Jorge Carrascal - Flamengo

Juan Camilo Portilla - Athletico Paranaense

Delanteros

Luis Díaz - Bayern Munich

Luis Suárez - Sporting CP

Carlos Gómez - Vasco da Gama

Jaminton Campaz - Rosario Central

Jhon Córdoba - Krasnodar

Juan Camilo Hernández - Betis.

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PCAI
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Colombia

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