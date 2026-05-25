Colombia presentó la lista de 26 futbolistas que irán al Mundial 2026 bajo la conducción del entrenador Néstor Lorenzo, el mismo técnico que depositó al equipo en la final de la Copa América 2024.
Colombia presentó su lista para el Mundial con cinco convocados del fútbol argentino
La nómina de 26 futbolistas fue oficializada por el entrenador Néstor Lorenzo. Los "Cafeteros" buscan una hazaña en la cita mundialista, con el envión de haber llegado a la final de la Copa América 2024.
La nómina confirma la presencia de jugadores surgidos en clubes del fútbol argentino y refuerza la apuesta de Lorenzo por nombres con rodaje continental, buscando una hazaña en la gran cita mundialista.
Así, los Cafeteros afrontarán la cita mundial con la intención de que esa mezcla dé resultado en la cancha y permita una campaña destacada en el mundial.
La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ubicó a Colombia en el Grupo K del torneo. El seleccionado nacional enfrentará a Uzbekistán; República Democrática del Congo; Portugal.
La impronta argentina
El entrenador argentino es señalado como el artífice que depositó al equipo en la final de la Copa América 2024, un antecedente que pesa en la formación y en la expectativa de los convocados.
La presencia de Lorenzo al frente del seleccionado cafetero refuerza la continuidad táctica y la apuesta por jugadores con experiencia en torneos de alto nivel. El entrenador buscó equilibrio en la lista de convocados y priorizó perfiles que ya fue parte del proceso que llevó al equipo hasta la final continental.
En la confección de la nómina, la mano de Lorenzo se refleja tanto en la elección de arqueros como en los volantes y atacantes; su recorrido reciente con Colombia, coronado por la final en América, es el marco desde el cual se presentó la lista para el mundial 2026.
En ese sentido, Lorenzo mantuvo criterios claros al confeccionar la lista y por eso varios nombres del fútbol argentino integran la nómina que representará a Colombia en el mundial.
Los cinco convocados que militan en el fútbol Argentino y figuran en la lista son: Álvaro Montero (Vélez), Santiago Arias (Independiente), Kevin Castaño (River), Juan Fernando Quintero (River) y Jaminton Campaz (Rosario Central). Esos nombres forman parte de la nómina de 26 futbolistas que presentaron para la cita mundial.
Toda la nómina
Colombia participó en seis ediciones del mundial —1962, 1990, 1994, 1998, 2014 y 2018— por lo que en 2026 disputará su séptima Copa del Mundo.
Con los siguientes nombres buscará superar su mejor actuación, los cuartos de final alcanzados en Brasil.
Arqueros
Camilo Vargas - Atlas
David Ospina - Atlético Nacional
Álvaro Montero - Vélez Sarsfield
Defensores
Daniel Muñoz - Crystal Palace
Santiago Arias - Indpendiente
Yerry Mina - Cagliari
Davinson Sánchez - Galatasaray
Jhon Lucumí - Bologna
Willer Ditta - Cruz Azul
Yohan Mojica - Mallorca
Déiver Machado - Nantes
Mediocampistas
Richard Ríos - Benfica
Jefferson Lerma - Crystal Palace
Gustavo Puerta - Racing de Santander
Kevin Castaño - River Plate
Jhon Arias - Palmeiras
James Rodríguez - Minnesota United
Juan Fernando Quintero - River Plate
Jorge Carrascal - Flamengo
Juan Camilo Portilla - Athletico Paranaense
Delanteros
Luis Díaz - Bayern Munich
Luis Suárez - Sporting CP
Carlos Gómez - Vasco da Gama
Jaminton Campaz - Rosario Central
Jhon Córdoba - Krasnodar
Juan Camilo Hernández - Betis.