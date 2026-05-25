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España dio su lista de convocados el Mundial con la participación del rey Felipe VI

De la Fuente definió los 26 nombres de cara a Canadá, México y Estados Unidos 2026 con Lamine Yamal al frente.

Lamine Yamal se está recuperando de una lesión y no estaría en el debut. Crédito: REUTERS/Murad SezerLamine Yamal se está recuperando de una lesión y no estaría en el debut. Crédito: REUTERS/Murad Sezer
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La Selección de fútbol de España comunicó este lunes sus 26 convocados para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

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En pleno 25 de mayo y ante la expectativa de que se conozcan los elegidos por Lionel Scaloni para Argentina, los españoles comunicaron sus nombres con ciudadanos y el propio rey Felipe VI como participantes.

El seleccionador Luis de la Fuente hizo el recorte de la pre lista de 55 jugadores para disputar el grupo H con Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita, con la posibilidad de cruzarse con los miembros del grupo de Argentina en 16avos, en caso de pasar.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Spain coach Luis de la Fuente announces his World Cup squad - Edificio Telefonica, Madrid, Spain - May 25, 2026 Spain coach Luis de la Fuente during the press conference REUTERS/Kacper PempelEl entrenador Luis de la Fuente durante la conferencia de este lunes. Crédito: REUTERS/Kacper Pempel

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha sido el encargado de introducir en el Edificio Telefónica la ceremonia de presentación de los nombres de los jugadores que acaparán todas las miradas en Estados Unidos, Canadá y México este verano, junto a Jesús Navas, exjugador de la Selección y galardonado con la Real Orden del Mérito Deportivo.

Lista completa de España

  • Arqueros: Unai Simón, Joan García y David Raya.
  • Defensores: Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marcos Llorente, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Marc Pubill, Eric García, Pedro Porro.
La lista completa de España. Crédito: @SEFutbolLa lista completa de España. Crédito: @SEFutbol
  • Mediocampistas: Pedri, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Gavi, Rodri Hernández, Alex Baena, Mikel Merino.
  • Delanteros: Mikel Oyarzábal, Dani Olmo, Yeremy Pino, Lamine Yamal, Nico Williams, Ferrán Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz.

El calendario de España

El debut de La Roja será el lunes 15 de junio a las 13 (hora argentina) ante el debutante Cabo Verde.

El segundo partido será el domingo 21 de junio a las 13 (hora argentina) contra Arabia Saudita.

Cerrarán la fase de grupos ante el rival más complejo de la zona, Uruguay. Será el viernes 26 de junio a las 21 (hora argentina).

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