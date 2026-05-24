La selección de Irán confirmó un cambio estratégico de cara al Mundial 2026. El equipo asiático trasladará su centro de operaciones desde Arizona, en Estados Unidos, hacia la ciudad mexicana de Tijuana con el objetivo de reducir los inconvenientes vinculados a la obtención de visados para su delegación.
Irán muda su búnker del Mundial para evitar problemas con los visados de Estados Unidos
La selección asiática instalará su campamento en Tijuana tras obtener la aprobación de FIFA. La decisión busca facilitar la logística de cara a los partidos que disputará en territorio estadounidense.
La medida fue anunciada por el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, quien explicó que la modificación recibió el visto bueno de la FIFA después de una serie de reuniones con autoridades del organismo y responsables de la organización del torneo.
Una solución para el problema migratorio
Según explicó Taj, el traslado permitirá resolver gran parte de las dificultades relacionadas con el ingreso de la delegación iraní a territorio estadounidense.
“Con este cambio, el problema de los visados se resolverá en gran medida”, sostuvo el dirigente al comunicar oficialmente la decisión.
Aunque todavía no se detalló el mecanismo definitivo para los ingresos al país anfitrión, la intención es que el plantel permanezca la mayor parte del tiempo en México y viaje a Estados Unidos únicamente para disputar los encuentros programados.
Tijuana, una ubicación estratégica
El nuevo búnker estará ubicado en Tijuana, ciudad situada en la frontera entre México y Estados Unidos, a pocos kilómetros de San Diego.
La elección responde tanto a cuestiones logísticas como geográficas. Desde allí, la delegación iraní mantendrá tiempos de vuelo similares a los previstos originalmente desde Tucson, Arizona, donde había planificado instalarse inicialmente.
Además, medios locales señalaron que la federación analiza utilizar aeronaves de la aerolínea de bandera iraní para facilitar los traslados entre las distintas sedes mundialistas.
Los partidos que jugará en Estados Unidos
Irán integra el Grupo G del Mundial 2026 y deberá disputar toda la primera fase en territorio estadounidense.
El debut será el 16 de junio frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles. Cinco días más tarde volverá a jugar en la misma ciudad ante Bélgica.
La fase de grupos concluirá el 26 de junio con el encuentro frente a Egipto en Seattle, una ciudad ubicada en el extremo noroeste del país.
La planificación contempla que el plantel regrese a Tijuana después de cada compromiso para concentrarse y entrenar fuera de Estados Unidos.
Las dudas sobre los permisos de ingreso
Durante las últimas semanas surgieron versiones en medios iraníes que señalaban presuntos rechazos de visados para integrantes de la delegación nacional.
La Federación Iraní desmintió esas informaciones, aunque reconoció que el tema fue una de las principales preocupaciones durante las negociaciones con FIFA.
Irán había planteado una serie de condiciones para su participación en el Mundial, entre ellas garantías de seguridad, facilidades de traslado, respeto a los símbolos nacionales y autorización migratoria para todos los integrantes de la delegación.
La prensa iraní también especuló con posibles restricciones para personas vinculadas a la Guardia Revolucionaria, organización considerada terrorista por Estados Unidos.