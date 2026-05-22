Aerolíneas Argentinas presentó este jueves en el Hangar 5 de Ezeiza una aeronave especialmente intervenida para acompañar a la Selección argentina durante el Mundial 2026.
Presentaron el nuevo avión de la Selección Argentina con guiños a Messi y las tres estrellas
La compañía de bandera mostró en Ezeiza la aeronave que acompañará a la Scaloneta en Estados Unidos, México y Canadá, inspirada en la camiseta argentina y el capitán albiceleste.
Se trata de un Airbus A330-200 que luce un diseño inspirado en la camiseta albiceleste, Lionel Messi y los tres títulos mundiales conquistados por Argentina. La iniciativa forma parte de las acciones promocionales que la compañía desarrollará durante la Copa del Mundo.
El número 10 y la camiseta en la cola
La imagen más llamativa del avión aparece en la parte trasera. Allí se observa el diseño oficial de la camiseta argentina desarrollado por Adidas junto al número 10, símbolo inseparable de Lionel Messi.
La intervención busca asociar el liderazgo del capitán argentino con el timón de la aeronave, elemento que guía el rumbo del avión durante cada vuelo.
Otro detalle destacado es la presencia de la cinta de capitán en ambas turbinas, mientras que debajo del fuselaje aparecen las tres estrellas que representan los campeonatos mundiales obtenidos en 1978, 1986 y 2022.
El avión que acompañará a la Scaloneta
La aeronave tiene capacidad para 270 pasajeros y será utilizada en las operaciones internacionales vinculadas al Mundial.
Desde la compañía señalaron que "#ElAviónMásArgentinodelMundo" comenzará a operar próximamente en rutas de América y Europa, llevando una imagen asociada a la Selección y a la próxima Copa del Mundo.
La presentación se realizó a pocas semanas del viaje del plantel dirigido por Lionel Scaloni hacia Estados Unidos, donde comenzará la defensa del título conseguido en Qatar 2022.
Vuelos especiales a Kansas y Dallas
Aerolíneas Argentinas confirmó además que dispondrá de vuelos especiales hacia Kansas City y Dallas, ciudades donde Argentina disputará los encuentros correspondientes a la fase de grupos.
La Selección debutará el 16 de junio frente a Argelia en Kansas, mientras que los otros dos compromisos ante Austria y Jordania se jugarán en Dallas.
La empresa también reforzará la operación hacia Miami con frecuencias diarias desde Buenos Aires para acompañar la demanda generada por el Mundial.
Cancelan rutas desde el interior
En paralelo, la compañía anunció la cancelación de los vuelos previstos hacia Miami desde Córdoba, Rosario y Tucumán.
Según explicó Aerolíneas Argentinas, la decisión responde al incremento sostenido de los costos operativos, especialmente del combustible, y a una demanda inferior a la proyectada para esas rutas.
La estrategia será concentrar la operación internacional en Ezeiza, desde donde la empresa cuenta con una estructura más eficiente y una mayor ocupación de pasajeros.