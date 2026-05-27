#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Camino al Mundial

Fiel a su estilo: la llegada de Neymar en helicóptero para sumarse a la selección de Brasil

El delantero del Santos arribó al predio de Granja Comary, en Teresópolis, para sumarse al plantel de Carlo Ancelotti. El futbolista será evaluado por una molestia en la pantorrilla.

El delantero del Santos arribó al predio de Granja Comary.El delantero del Santos arribó al predio de Granja Comary.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El delantero Neymar se incorporó a la concentración de la selección de Brasil en el predio de Granja Comary, ubicado en Teresópolis. El futbolista arribó al centro de entrenamiento a bordo de un helicóptero privado para sumarse al plantel que conduce el director técnico Carlo Ancelotti, con el objetivo de iniciar la preparación final de cara a la Copa del Mundo.

Las imágenes de su arribo fueron difundidas a través de plataformas digitales en la previa del último encuentro de carácter amistoso que el seleccionado brasileño disputará ante su par de Egipto antes del comienzo del certamen internacional.

Evaluación médica del futbolista

Tras su llegada al complejo deportivo, el cuerpo médico del seleccionado brasileño programó una serie de estudios para evaluar las condiciones físicas del atacante, quien presenta molestias musculares en la zona de la pantorrilla.

Debido a esta dolencia, el jugador no participó en los últimos tres compromisos oficiales de su club, el Santos. Las ausencias incluyeron el partido frente a Gremio por el campeonato Brasileirao, así como los encuentros ante San Lorenzo de Almagro y Deportivo Cuenca en el marco de la Copa Sudamericana.

Mirá tambiénVideo: así reaccionó Neymar tras enterarse de que fue convocado al Mundial 2026

Convocatoria y continuidad en el seleccionado

La inclusión de Neymar en la nómina definitiva para la cita mundialista se confirmó tras su ausencia en las primeras convocatorias dispuestas por el entrenador italiano Ancelotti desde su llegada al cargo.

La citación del delantero paulista marca su regreso a las convocatorias oficiales del conjunto nacional para afrontar la competencia, en un proceso preparatorio que continuará en las instalaciones de Teresópolis antes del traslado de la delegación para el inicio de las actividades del torneo.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Videos
Brasil
Neymar
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro