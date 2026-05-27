El delantero Neymar se incorporó a la concentración de la selección de Brasil en el predio de Granja Comary, ubicado en Teresópolis. El futbolista arribó al centro de entrenamiento a bordo de un helicóptero privado para sumarse al plantel que conduce el director técnico Carlo Ancelotti, con el objetivo de iniciar la preparación final de cara a la Copa del Mundo.
Fiel a su estilo: la llegada de Neymar en helicóptero para sumarse a la selección de Brasil
El delantero del Santos arribó al predio de Granja Comary, en Teresópolis, para sumarse al plantel de Carlo Ancelotti. El futbolista será evaluado por una molestia en la pantorrilla.
Las imágenes de su arribo fueron difundidas a través de plataformas digitales en la previa del último encuentro de carácter amistoso que el seleccionado brasileño disputará ante su par de Egipto antes del comienzo del certamen internacional.
Evaluación médica del futbolista
Tras su llegada al complejo deportivo, el cuerpo médico del seleccionado brasileño programó una serie de estudios para evaluar las condiciones físicas del atacante, quien presenta molestias musculares en la zona de la pantorrilla.
Debido a esta dolencia, el jugador no participó en los últimos tres compromisos oficiales de su club, el Santos. Las ausencias incluyeron el partido frente a Gremio por el campeonato Brasileirao, así como los encuentros ante San Lorenzo de Almagro y Deportivo Cuenca en el marco de la Copa Sudamericana.
Convocatoria y continuidad en el seleccionado
La inclusión de Neymar en la nómina definitiva para la cita mundialista se confirmó tras su ausencia en las primeras convocatorias dispuestas por el entrenador italiano Ancelotti desde su llegada al cargo.
La citación del delantero paulista marca su regreso a las convocatorias oficiales del conjunto nacional para afrontar la competencia, en un proceso preparatorio que continuará en las instalaciones de Teresópolis antes del traslado de la delegación para el inicio de las actividades del torneo.