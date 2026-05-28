Brasil confirmó que Neymar Jr. padece una lesión de grado dos en su pantorrilla derecha tras una resonancia realizada en Teresópolis, informó Rodrigo Lasmar, jefe del departamento médico de la CFB. La evaluación médicas realizada fuera del predio determinó que no se trataba sólo de un edema y que obliga a una recuperación estricta de cara al Mundial 2026.
Brasil confirmó la lesión de Neymar: qué decisión tomó el cuerpo técnico de cara al Mundial 2026
El parte médico indicó una lesión en la pantorrilla y la decisión de Ancelotti es evaluar el "día a día" del enganche. Descartado para los amistosos previos y dudas sobre si llega al debut ante Marruecos.
La evaluación de la lesión se hará "día a día" y la CBF comunicó que la expectativa es que reciba el alta recién en tres semanas. “Se sometió a exámenes médicos complementarios, que culminaron con una resonancia magnética que confirmó una lesión de grado dos en la pantorrilla. Continúa con el tratamiento y recibirá el alta en dos o tres semanas. Lo evaluaremos día a día. Esa es la expectativa”, expresó Lasmar.
Por esa razón, Brasil confirmó que Neymar queda casi descartado para los amistosos de junio contra Panamá en el Maracaná y Egipto en Cleveland y que existe duda sobre su disponibilidad para el debut en el Mundial programado ante Marruecos el 13 de junio.
Detalle médico y seguimiento
La resonancia marcó el camino de la evaluación: control clínico, tratamiento y replanteo de la participación en los próximos compromisos. La evaluación médica detalló que se trata de una lesión de grado dos y no sólo un edema, por lo que la cautela primó en la decisión del cuerpo técnico.
El cuerpo técnico y el departamento médico analizaron el informe y la decisión tomada por la confederación fue extremar los cuidados antes del torneo: la evaluación será diaria para decidir si Neymar puede retomar entrenamientos de alta intensidad antes del mundial. La expectativa de alta en dos o tres semanas condiciona la preparación del jugador antes del debut en junio.
El futbolista recibió los estudios fuera del predio y volvió al centro de entrenamientos bajo supervisión directa del cuerpo médico. Según se detalló, Neymar regresó a la Granja Comary acompañado por Lasmar y por miembros del staff, y quedó bajo observación permanente mientras continúa el tratamiento y la evaluación.
Culpas repartidas y lista en observación
La CBF mostró molestia con Santos porque el club informó inicialmente que el problema era un edema y que Neymar estaría en condiciones de entrenar; la confederación, tras la resonancia, consideró que la comunicación no reflejaba la gravedad real y eso influyó en la decisión tomada sobre la convocatoria.
En el calendario, los amistosos del 31 de mayo y del 6 de junio figuran como escenarios en los que Neymar está casi descartado, y el debut ante Marruecos el 13 de junio aparece como duda por la evolución de la lesión. Bajo la reglamentación de la FIFA, un reemplazo solo puede realizarse hasta 24 horas antes del primer partido, lo que añade presión a la evaluación médica del cuerpo técnico.
La situación genera una consecuencia institucional inmediata: la CBF debe decidir entre esperar la recuperación de Neymar o contemplar alternativas en la lista de 26 jugadores, mientras el departamento médico mantiene la evaluación día a día.