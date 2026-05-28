Bajo evaluación

Brasil confirmó la lesión de Neymar: qué decisión tomó el cuerpo técnico de cara al Mundial 2026

El parte médico indicó una lesión en la pantorrilla y la decisión de Ancelotti es evaluar el "día a día" del enganche. Descartado para los amistosos previos y dudas sobre si llega al debut ante Marruecos.