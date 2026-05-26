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Marruecos presentó su lista en busca de repetir el golpe en el Mundial

Los africanos, cuartos en Qatar 2022, llegan con mayores pergaminos de cara a la cita del próximo mes.

Marruecos se alista para el Mundial. Crédito: REUTERS/Violeta Santos MouraMarruecos se alista para el Mundial. Crédito: REUTERS/Violeta Santos Moura
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La Selección de fútbol de Marruecos presentó este martes la lista de convocados para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

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Los africanos ya tienen a los jugadores elegidos por Mohamed Ouahbi para intentar repetir o incluso mejorar el cuarto puesto obtenido en Qatar 2022, donde fueron la sensación del torneo eliminando a Bélgica en fase grupos, a España en octavos de final y Portugal en cuartos.

Los marroquíes vienen de obtener el subcampeonato en la Copa Africana de Naciones con polémica de por medio por una particular final ante Senegal, afirmando su condición de duro rival y posible candidato a instancias finales.

La lista de Marruecos

Arqueros

Yassine Bono (35, Al-Hilal SFC)

Munir El Kajoui (37, RS Berkane)

Ahmed Reda Tagnaouti (30, AS FAR)

Defensores

Achraf Hakimi (27, Paris Saint-Germain)

Paris 2024 Olympics - Football - Men's Quarter-final - Morocco vs United States - Parc des Princes, Paris, France - August 02, 2024. Achraf Hakimi of Morocco celebrates scoring their third goal. REUTERS/Piroschka Van De WouwAchraf Hakimi ya fue determinante en Qatar 2022 y en los JJOO de París. Crédito: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Noussair Mazraoui (28, Manchester United)

Anass Salah-Eddine (24, PSV Eindhoven)

Nayef Aguerd (30, Olympique Marsella)

Issa Diop (29, Fulham FC)

Chadi Riad (22, Crystal Palace)

Youssef Belammari (27, Al-Ahly SC)

Redouane Halhal (23, KV Mechelen)

Zakaria El Ouahdi (24, KRC Genk)

Mediocampistas

Azzedine Ounahi (26, Girona FC)

Neil El Aynaoui (24, AS Roma)

Sofyan Amrabat (29, Real Betis)

Ayyoub Bouaddi (18, LOSC Lille)

Samir El Mourabet (20, RC Estrasburgo)

Bilal El Khannouss (22, VfB Stuttgart)

Ismael Saibari (25, PSV Eindhoven)

Brahim Díaz (26, Real Madrid CF)

Soccer Football - CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Final - Senegal v Morocco - Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat, Morocco - January 18, 2026 Morocco's Brahim Diaz misses a penalty REUTERS/Amr Abdallah DalshBrahim Díaz, una de las piezas claves. Crédito: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Delanteros

Abde Ezzalzouli (24, Real Betis)

Yassine Gessime (20, RC Estrasburgo)

Chemsdine Talbi (21, AFC Sunderland)

Soufiane Rahimi (29, Al-Ain FC)

Ayoub El Kaabi (32, Olympiakos)

Ayoub Amaimouni-Echghouyab (21, Eintracht Frankfurt)

El calendario de Marruecos

Los árabes ya disputaron este martes su primer amistoso con victoria por 5 a 0 ante Burundi, a la espera de los últimos dos encuentros previos a la cita mundialista.

Los amistosos que les quedan son el martes 2 de junio ante Madagascar y el domingo 7 de junio, a pocos días del debut, ante Noruega.

Ya en el Mundial, su primer partido del grupo C será el sábado 13 de junio ante Brasil a las 19, hora argentina.

El segundo encuentro será ante Escocia el 19 de junio a las 19, también hora argentina. El cierre de la primera fase será en el mismo horario, pero el miércoles 24 de junio ante Haití.

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Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

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