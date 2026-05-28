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Scaloni repitió 17 de los 26 nombres que llevaron a la Selección a lo más alto en Qatar 2022

Quedaron afuera futbolistas por lesiones, bajos desempeños y retiros del elenco nacional, como los casos de Di María y Armani. Quiénes son las "caras nuevas".

Scaloni se lleva a gran parte del equipo campeón.de Qatar.Scaloni se lleva a gran parte del equipo campeón.de Qatar.
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El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, repetirá en el Mundial 2026 a 17 de los 26 convocados que había llevado a la Copa de Qatar 2022, donde el elenco nacional se consagró campeón.

En ese sentido, los jugadores que volverán a estar en la máxima cita futbolística serán los arqueros Emiliano "Dibu" Martínez y Gerónimo Rulli; y los defensores Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Nahuel Molina, Lisandro Martínez y Gonzalo Montiel.

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 Argentina's Lionel Messi kisses the trophy as he celebrates winning the World Cup REUTERS/Hannah Mckay/File PhotoMessi, confirmado.

Entre los mediocampistas Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Exequiel Palacios; y los delanteros Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Ausencias

En tanto, los ausentes para este certamen son el guardameta Franco Armani (se retiró de la Selección); los defensores Juan Foyth (sufrió la rotura del tendón de aquiles), Germán Pezzella y Marcos "Huevo" Acuña (ambos por cuestiones futbolísticas).

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Tampoco estarán los mediocampistas Alejandro "Papu" Gómez (no formó parte de este ciclo) y Guido Rodríguez (formó parte de la prelista pero quedó afuera); y los atacantes Ángel Di María (se retiró de la Selección), Ángel Correa (cuestiones futbolísticas) y Paulo Dybala (también por decisiones futbolísticas).

Franco Armani, el campeón del mundo que disputa la Liga, levantando el trofeo que pasea por las canchas argentinas.Franco Armani se retiró de la Selección.

Caras nuevas

Las nuevas caras del elenco nacional para esta Copa del Mundo son: el arquero Juan Musso; los defensores Leonardo Balerdi y Facundo Medina; los mediocampistas Valentín Barco y Giovanni Lo Celso (en el ciclo anterior se lesionó semanas antes del Mundial); y los delanteros Nicolás González (no estuvo en Qatar 2022 por lesión), Giuliano Simeone, José Manuel "Flaco" López y Nicolás Paz.

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