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Horarios y TV: qué canales transmiten el Mundial 2026

Con la novedad de la incorporación de DSports a Flow, se va acomodando la oferta de canales para seguir el torneo de fútbol más importante. Paramount + es la otra plataforma que tendrá los 104 partidos. TyC Sports, Disney + (ESPN), Telefe y TV Pública (solo Argentina) se reparten choques mundialistas.

104 partidos, en un mundial que será histórico.104 partidos, en un mundial que será histórico.
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Crece la expectativa por el inicio del Mundial 2026. La Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, será la más grande de la historia: contará con 48 selecciones, 104 partidos y un formato completamente renovado.

El torneo comenzará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México y finalizará el 19 de julio con la final en Nueva Jersey. A lo largo de más de un mes, las principales potencias del fútbol mundial recorrerán distintas ciudades norteamericanas en busca de la gloria máxima.

Una de las grandes incógnitas fue cómo se podrían ver los partidos. Misterio que se fue develando con el correr de los meses. DirecTV fue el primero en obtener la licencia para los 104 juegos. Luego se sumó Paramount +, que también tendrá todos los choques de selecciones.

En el ámbito doméstico, TyCSports, Disney + (ESPN) en el cable y Telefe y TV Pública (sólo Argentina y otros partidos puntuales) en la TV abierta, serán las señales que emitirán los partidos en el país.

Horarios y TV

Horarios y TV: Mundial 2026
HoraPartidoTV
16:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsParamount+
23:00Grupo A
Corea del SurCorea del Sur
VS
Rep. ChecaRep. Checa
DSportsParamount+
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSportsParamount+
22:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
ParaguayParaguay
DSportsParamount+
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CatarCatar
VS
SuizaSuiza
DSportsParamount+
19:00Grupo C
BrasilBrasil
VS
MarruecosMarruecos
DSportsParamount+
22:00Grupo C
HaitíHaití
VS
EscociaEscocia
DSportsParamount+
HoraPartidoTV
01:00Grupo D
AustraliaAustralia
VS
TurquíaTurquía
DSportsParamount+
14:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
CurazaoCurazao
DSportsParamount+
17:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
JapónJapón
DSportsParamount+
20:00Grupo E
Costa de MarfilCosta de Marfil
VS
EcuadorEcuador
DSportsParamount+
23:00Grupo F
SueciaSuecia
VS
TúnezTúnez
DSportsParamount+
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSportsParamount+
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
EgiptoEgipto
DSportsParamount+
19:00Grupo H
Arabia SauditaArabia Saudita
VS
UruguayUruguay
DSportsParamount+
22:00Grupo G
IránIrán
VS
Nueva ZelandaNueva Zelanda
DSportsParamount+
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
SenegalSenegal
DSportsParamount+
19:00Grupo I
IrakIrak
VS
NoruegaNoruega
DSportsParamount+
22:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
ArgeliaArgelia
DSportsTyC SportsTelefeDisney+TV PúblicaParamount+
02:00*Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsParamount+
HoraPartidoTV
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
RD CongoRD Congo
DSportsParamount+
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
CroaciaCroacia
DSportsParamount+
20:00Grupo L
GhanaGhana
VS
PanamáPanamá
DSportsParamount+
23:00Grupo K
UzbekistánUzbekistán
VS
ColombiaColombia
DSportsParamount+
HoraPartidoTV
13:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsParamount+
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSportsParamount+
19:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
CatarCatar
DSportsParamount+
22:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsParamount+
HoraPartidoTV
01:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
ParaguayParaguay
DSportsParamount+
16:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
AustraliaAustralia
DSportsParamount+
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
MarruecosMarruecos
DSportsParamount+
22:00Grupo C
BrasilBrasil
VS
HaitíHaití
DSportsParamount+
HoraPartidoTV
01:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
JapónJapón
DSportsParamount+
14:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
SueciaSuecia
DSportsParamount+
17:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSportsParamount+
23:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
CurazaoCurazao
DSportsParamount+
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSportsParamount+
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
IránIrán
DSportsParamount+
19:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSportsParamount+
22:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
EgiptoEgipto
DSportsParamount+
HoraPartidoTV
14:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
AustriaAustria
DSportsTyC SportsTelefeDisney+TV PúblicaParamount+
18:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
IrakIrak
DSportsParamount+
21:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
SenegalSenegal
DSportsParamount+
01:00*Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSportsParamount+
HoraPartidoTV
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsParamount+
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
GhanaGhana
DSportsParamount+
20:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
CroaciaCroacia
DSportsParamount+
23:00Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
ColombiaColombia
DSportsParamount+
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
CanadáCanadá
DSportsParamount+
16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
VS
CatarCatar
DSportsParamount+
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
BrasilBrasil
DSportsParamount+
22:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
MéxicoMéxico
DSportsParamount+
22:00Grupo A
SudáfricaSudáfrica
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsParamount+
HoraPartidoTV
17:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
AlemaniaAlemania
DSportsParamount+
17:00Grupo E
CurazaoCurazao
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSportsParamount+
20:00Grupo F
JapónJapón
VS
SueciaSuecia
DSportsParamount+
20:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
Países BajosPaíses Bajos
DSportsParamount+
23:00Grupo D
ParaguayParaguay
VS
AustraliaAustralia
DSportsParamount+
23:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
Estados UnidosEstados Unidos
DSportsParamount+
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
FranciaFrancia
DSportsParamount+
16:00Grupo I
SenegalSenegal
VS
IrakIrak
DSportsParamount+
19:00Grupo C
MarruecosMarruecos
VS
HaitíHaití
DSportsParamount+
21:00Grupo H
Cabo VerdeCabo Verde
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSportsParamount+
21:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
EspañaEspaña
DSportsParamount+
HoraPartidoTV
00:00Grupo G
EgiptoEgipto
VS
IránIrán
DSportsParamount+
00:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
BélgicaBélgica
DSportsParamount+
18:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
InglaterraInglaterra
DSportsParamount+
18:00Grupo L
CroaciaCroacia
VS
GhanaGhana
DSportsParamount+
20:30Grupo K
ColombiaColombia
VS
PortugalPortugal
DSportsParamount+
20:30Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsParamount+
23:00Grupo J
ArgeliaArgelia
VS
AustriaAustria
DSportsParamount+
23:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgentinaArgentina
DSportsTyC SportsTelefeDisney+TV PúblicaParamount+

Argentina y su grupo

La Selección Argentina afrontará el Mundial 2026 como vigente campeona del mundo luego de la histórica consagración en Qatar 2022. El equipo dirigido por Lionel Scaloni integrará el Grupo J y debutará el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City.

Luego, la Albiceleste se medirá con Austria en Dallas y cerrará la fase inicial ante Jordania, también en territorio estadounidense. En la previa, el grupo aparece favorable para el conjunto argentino, aunque el nuevo formato del torneo obliga a sostener regularidad desde el comienzo.

Los canales que pasarán los partidos, en detalle.Los canales que pasarán los partidos, en detalle.

La expectativa también gira alrededor de Lionel Messi, quien podría disputar su última Copa del Mundo. El capitán argentino llegaría nuevamente como emblema de un plantel que mantiene gran parte de la base campeona y suma futbolistas jóvenes que ya se consolidaron en la elite europea.

Mirá tambiénMundial 2026: qué selecciones ya confirmaron sus 26 convocados

La cobertura de El Litoral

La Copa también se vivirá en El Litoral con Enrique Cruz y Fernando Nicola, periodista y fotógrafo / filmmaker, acreditados para los partidos. En simultáneo, con actualizaciones en tiempo real en redes sociales, noticias permanentes y una cobertura especial que ya comenzó con el programa CyD Mundial, conducido por Darío Pignata y el propio Cruz.

Las potencias

Brasil, cinco veces campeón del mundo, tendrá un inicio exigente en la fase de grupos y volverá a llegar como uno de los grandes candidatos. El conjunto sudamericano mantiene una renovación generacional que mezcla jóvenes figuras con futbolistas de experiencia internacional. La Verdeamarela buscará cortar una sequía mundialista que ya lleva más de dos décadas.

España, por su parte, afrontará una nueva Copa del Mundo con una base joven y dinámica. El seleccionado europeo intentará consolidar el proyecto iniciado tras Qatar 2022 y recuperar el protagonismo que supo tener en Sudáfrica 2010.

Mirá tambiénEl Mundial más grande de la historia también será el más digital

Alemania también aparece en la lista de favoritos: el equipo germano pretende dejar atrás las últimas decepciones mundialistas y recuperar el peso histórico de una selección cuatro veces campeona.

Portugal volverá a captar la atención internacional por lo que podría representar la última gran cita de Cristiano Ronaldo con su selección. Los portugueses mantienen una generación competitiva y aspiran a transformarse definitivamente en candidatos reales al título.

Uruguay, en tanto, llegará con una mezcla de juventud y tradición, sostenida por una nueva camada de futbolistas que busca devolver al conjunto celeste a los primeros planos.

Soccer Football - International Friendly - Argentina v Mauritania - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - March 27, 2026 Argentina's Lionel Messi before the match REUTERS/Rodrigo ValleMessi, el ancho de espada de Argentina. Reuters.

Nuevo formato y más partidos

La edición 2026 marcará un antes y un después para la FIFA. Por primera vez habrá 12 grupos de cuatro equipos y clasificarán a la siguiente ronda los dos mejores de cada zona más los ocho mejores terceros. El cambio ampliará la cantidad de encuentros y permitirá la presencia de más selecciones de todos los continentes.

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Estados Unidos concentrará la mayor parte de las sedes, con ciudades emblemáticas como Nueva York, Los Ángeles, Dallas, Miami y Atlanta. México hará historia al transformarse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo, mientras que Canadá tendrá un rol importante con partidos en Toronto y Vancouver.

Con el fixture confirmado, las distintas selecciones ya comenzaron a planificar su preparación definitiva. A poco más de un año del inicio del torneo, el Mundial 2026 empieza a tomar forma y promete convertirse en uno de los eventos deportivos más impactantes de todos los tiempos.

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Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
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