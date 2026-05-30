Argentina defiende el título

Horarios y TV: qué canales transmiten el Mundial 2026

Con la novedad de la incorporación de DSports a Flow, se va acomodando la oferta de canales para seguir el torneo de fútbol más importante. Paramount + es la otra plataforma que tendrá los 104 partidos. TyC Sports, Disney + (ESPN), Telefe y TV Pública (solo Argentina) se reparten choques mundialistas.