Crece la expectativa por el inicio del Mundial 2026. La Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, será la más grande de la historia: contará con 48 selecciones, 104 partidos y un formato completamente renovado.
Horarios y TV: qué canales transmiten el Mundial 2026
Con la novedad de la incorporación de DSports a Flow, se va acomodando la oferta de canales para seguir el torneo de fútbol más importante. Paramount + es la otra plataforma que tendrá los 104 partidos. TyC Sports, Disney + (ESPN), Telefe y TV Pública (solo Argentina) se reparten choques mundialistas.
El torneo comenzará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México y finalizará el 19 de julio con la final en Nueva Jersey. A lo largo de más de un mes, las principales potencias del fútbol mundial recorrerán distintas ciudades norteamericanas en busca de la gloria máxima.
Una de las grandes incógnitas fue cómo se podrían ver los partidos. Misterio que se fue develando con el correr de los meses. DirecTV fue el primero en obtener la licencia para los 104 juegos. Luego se sumó Paramount +, que también tendrá todos los choques de selecciones.
En el ámbito doméstico, TyCSports, Disney + (ESPN) en el cable y Telefe y TV Pública (sólo Argentina y otros partidos puntuales) en la TV abierta, serán las señales que emitirán los partidos en el país.
Horarios y TV
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo A
MéxicoVS
Sudáfrica
|23:00Grupo A
Corea del SurVS
Rep. Checa
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CanadáVS
Bosnia y Herseg.
|22:00Grupo D
Estados UnidosVS
Paraguay
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CatarVS
Suiza
|19:00Grupo C
BrasilVS
Marruecos
|22:00Grupo C
HaitíVS
Escocia
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo D
AustraliaVS
Turquía
|14:00Grupo E
AlemaniaVS
Curazao
|17:00Grupo F
Países BajosVS
Japón
|20:00Grupo E
Costa de MarfilVS
Ecuador
|23:00Grupo F
SueciaVS
Túnez
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Cabo Verde
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Egipto
|19:00Grupo H
Arabia SauditaVS
Uruguay
|22:00Grupo G
IránVS
Nueva Zelanda
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
FranciaVS
Senegal
|19:00Grupo I
IrakVS
Noruega
|22:00Grupo J
ArgentinaVS
Argelia
|02:00*Grupo J
AustriaVS
Jordania
|Hora
|Partido
|TV
|14:00Grupo K
PortugalVS
RD Congo
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Croacia
|20:00Grupo L
GhanaVS
Panamá
|23:00Grupo K
UzbekistánVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo A
Rep. ChecaVS
Sudáfrica
|16:00Grupo B
SuizaVS
Bosnia y Herseg.
|19:00Grupo B
CanadáVS
Catar
|22:00Grupo A
MéxicoVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo D
TurquíaVS
Paraguay
|16:00Grupo D
Estados UnidosVS
Australia
|19:00Grupo C
EscociaVS
Marruecos
|22:00Grupo C
BrasilVS
Haití
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo F
TúnezVS
Japón
|14:00Grupo F
Países BajosVS
Suecia
|17:00Grupo E
AlemaniaVS
Costa de Marfil
|23:00Grupo E
EcuadorVS
Curazao
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Arabia Saudita
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Irán
|19:00Grupo H
UruguayVS
Cabo Verde
|22:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Egipto
|Hora
|Partido
|TV
|14:00Grupo J
ArgentinaVS
Austria
|18:00Grupo I
FranciaVS
Irak
|21:00Grupo I
NoruegaVS
Senegal
|01:00*Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|Hora
|Partido
|TV
|14:00Grupo K
PortugalVS
Uzbekistán
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Ghana
|20:00Grupo L
PanamáVS
Croacia
|23:00Grupo K
RD CongoVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
SuizaVS
Canadá
|16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.VS
Catar
|19:00Grupo C
EscociaVS
Brasil
|22:00Grupo A
Rep. ChecaVS
México
|22:00Grupo A
SudáfricaVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|17:00Grupo E
EcuadorVS
Alemania
|17:00Grupo E
CurazaoVS
Costa de Marfil
|20:00Grupo F
JapónVS
Suecia
|20:00Grupo F
TúnezVS
Países Bajos
|23:00Grupo D
ParaguayVS
Australia
|23:00Grupo D
TurquíaVS
Estados Unidos
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
NoruegaVS
Francia
|16:00Grupo I
SenegalVS
Irak
|19:00Grupo C
MarruecosVS
Haití
|21:00Grupo H
Cabo VerdeVS
Arabia Saudita
|21:00Grupo H
UruguayVS
España
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo G
EgiptoVS
Irán
|00:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Bélgica
|18:00Grupo L
PanamáVS
Inglaterra
|18:00Grupo L
CroaciaVS
Ghana
|20:30Grupo K
ColombiaVS
Portugal
|20:30Grupo K
RD CongoVS
Uzbekistán
|23:00Grupo J
ArgeliaVS
Austria
|23:00Grupo J
JordaniaVS
Argentina
Argentina y su grupo
La Selección Argentina afrontará el Mundial 2026 como vigente campeona del mundo luego de la histórica consagración en Qatar 2022. El equipo dirigido por Lionel Scaloni integrará el Grupo J y debutará el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City.
Luego, la Albiceleste se medirá con Austria en Dallas y cerrará la fase inicial ante Jordania, también en territorio estadounidense. En la previa, el grupo aparece favorable para el conjunto argentino, aunque el nuevo formato del torneo obliga a sostener regularidad desde el comienzo.
La expectativa también gira alrededor de Lionel Messi, quien podría disputar su última Copa del Mundo. El capitán argentino llegaría nuevamente como emblema de un plantel que mantiene gran parte de la base campeona y suma futbolistas jóvenes que ya se consolidaron en la elite europea.
La cobertura de El Litoral
La Copa también se vivirá en El Litoral con Enrique Cruz y Fernando Nicola, periodista y fotógrafo / filmmaker, acreditados para los partidos. En simultáneo, con actualizaciones en tiempo real en redes sociales, noticias permanentes y una cobertura especial que ya comenzó con el programa CyD Mundial, conducido por Darío Pignata y el propio Cruz.
Las potencias
Brasil, cinco veces campeón del mundo, tendrá un inicio exigente en la fase de grupos y volverá a llegar como uno de los grandes candidatos. El conjunto sudamericano mantiene una renovación generacional que mezcla jóvenes figuras con futbolistas de experiencia internacional. La Verdeamarela buscará cortar una sequía mundialista que ya lleva más de dos décadas.
España, por su parte, afrontará una nueva Copa del Mundo con una base joven y dinámica. El seleccionado europeo intentará consolidar el proyecto iniciado tras Qatar 2022 y recuperar el protagonismo que supo tener en Sudáfrica 2010.
Alemania también aparece en la lista de favoritos: el equipo germano pretende dejar atrás las últimas decepciones mundialistas y recuperar el peso histórico de una selección cuatro veces campeona.
Portugal volverá a captar la atención internacional por lo que podría representar la última gran cita de Cristiano Ronaldo con su selección. Los portugueses mantienen una generación competitiva y aspiran a transformarse definitivamente en candidatos reales al título.
Uruguay, en tanto, llegará con una mezcla de juventud y tradición, sostenida por una nueva camada de futbolistas que busca devolver al conjunto celeste a los primeros planos.
Nuevo formato y más partidos
La edición 2026 marcará un antes y un después para la FIFA. Por primera vez habrá 12 grupos de cuatro equipos y clasificarán a la siguiente ronda los dos mejores de cada zona más los ocho mejores terceros. El cambio ampliará la cantidad de encuentros y permitirá la presencia de más selecciones de todos los continentes.
Estados Unidos concentrará la mayor parte de las sedes, con ciudades emblemáticas como Nueva York, Los Ángeles, Dallas, Miami y Atlanta. México hará historia al transformarse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo, mientras que Canadá tendrá un rol importante con partidos en Toronto y Vancouver.
Con el fixture confirmado, las distintas selecciones ya comenzaron a planificar su preparación definitiva. A poco más de un año del inicio del torneo, el Mundial 2026 empieza a tomar forma y promete convertirse en uno de los eventos deportivos más impactantes de todos los tiempos.