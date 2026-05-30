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El mensaje de Palacios antes del Mundial: "Hay que estar preparado para cualquier momento"

El mediocampista del Bayer Leverkusen expresó su orgullo por integrar una vez más el plantel de Lionel Scaloni, valoró la competencia interna y remarcó que Argentina deberá afrontar cada partido como si empezara de cero.

Exequiel Palacios y la mentalidad de la Selección: “El desafío es no relajarse”.Exequiel Palacios y la mentalidad de la Selección: “El desafío es no relajarse”.
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A pocas horas de confirmarse su presencia en la lista definitiva de Lionel Scaloni para la próxima Copa del Mundo, Exequiel Palacios expresó toda su emoción por volver a representar a la Selección Argentina y dejó una reflexión que resume el espíritu con el que el plantel afrontará el desafío de defender la corona: “El desafío es no relajarse”.

El mediocampista del Bayer Leverkusen, una pieza habitual dentro del ciclo del entrenador campeón del mundo, habló sobre las expectativas de cara al certamen que se disputará en Norteamérica y destacó la responsabilidad que implica vestir la camiseta albiceleste en cada convocatoria.

“Estamos con una ilusión muy grande de representar a Argentina. El Mundial es una competencia muy exigente y vamos a dejar todo por nuestro país”, aseguró durante una entrevista en Carnaval Stream.

Soccer Football - Copa America 2024 - Argentina Training - Florida International University, Miami, Florida, United States - June 28, 2024 Argentina's Gonzalo Montiel and Argentina's Exequiel Palacios during training REUTERS/Agustin MarcarianExequiel Palacios palpita el Mundial con la Selección Argentina: “El desafío es no relajarse”.

Palacios remarcó que el seleccionado nacional ya no cuenta con el factor sorpresa y que cada rival afronta los partidos frente a Argentina con una motivación especial.

“A Argentina le quieren ganar todos y con Argelia va a pasar lo mismo. Scaloni está trabajando con todos para llegar de la mejor manera al debut. Sabemos que cada partido va a ser difícil”, señaló.

Un grupo exigente y sin margen para la confianza

Al analizar a los rivales de la fase de grupos, el ex River Plate destacó especialmente las características de Austria, uno de los equipos que compartirá zona con la Selección.

“Es un equipo muy físico, intenso, que corre durante todo el partido. Nos va a plantear un encuentro muy duro. Nosotros tenemos que ser protagonistas porque contamos con jugadores de jerarquía capaces de marcar diferencias”, explicó.

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Sin embargo, dejó en claro que el plantel no subestima a ningún adversario.

“Sabemos que será un grupo complicado y que debemos respetar a todos los rivales. En un Mundial no existen partidos fáciles”, sostuvo.

“Si tengo que atajar, atajo”

Durante la charla, Palacios también dejó una de las frases más representativas de su sentimiento por la Selección. Consultado sobre su rol dentro del equipo, aseguró que está dispuesto a ocupar cualquier lugar con tal de formar parte del grupo.

“Con tal de estar en la Selección, uno hace lo que sea. Si tengo que estar en el arco, voy a estar”, expresó entre risas.

Soccer Football - Copa America 2024 - Argentina preview - Miami, Florida, United States - June 27, 2024 Argentina's Exequiel Palacios and Argentina's Julian Alvarez boarding the team bus REUTERS/Agustin MarcarianExequiel Palacios palpita el Mundial con la Selección Argentina: “El desafío es no relajarse”

Más allá del tono distendido, el volante explicó que la competencia interna obliga a mantenerse preparado permanentemente.

“Tenés que estar listo para cualquier situación. Puede tocarte jugar un minuto, diez o todo el partido. Lo importante es estar preparado para cuando llegue la oportunidad”, afirmó.

Para Palacios, la exigencia de la Selección Argentina no disminuye pese a los títulos obtenidos en los últimos años.

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“El desafío pasa por no relajarse. A veces uno lo toma como algo natural, pero es muy difícil llegar y mantenerse en la Selección. Todo el tiempo aparecen jugadores nuevos que quieren ganarse un lugar”, reflexionó.

Y agregó: “Desde el momento en que bajás del avión y entrás al predio de la AFA, ya sabés que estás representando a un país entero. Esa responsabilidad se siente todos los días”.

La admiración intacta por Messi

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando habló de Lionel Messi, capitán y máximo referente del seleccionado.

A pesar de compartir plantel con él desde hace varios años y de haber conquistado juntos la Copa América, la Finalissima y el Mundial, Palacios reconoció que el rosarino continúa sorprendiéndolo.

Soccer Football - International Friendly - Argentina Training - Ezeiza Training Complex, Buenos Aires, Argentina - March 25, 2026 Argentina's Enzo Fernandez and Exequiel Palacios with teammates during training REUTERS/Agustin MarcarianExequiel Palacios palpita el Mundial con la Selección Argentina: “El desafío es no relajarse”

“Messi nunca te deja de sorprender. Te transmite una pasión ganadora que contagia a todos”, afirmó.

El volante recordó además la experiencia de convivir con el capitán argentino y valoró cada momento compartido dentro y fuera de la cancha.

“Compartir entrenamientos, charlas, partidos y momentos con él es algo que voy a llevar conmigo para toda la vida. Es el capitán, el mejor jugador del mundo y una referencia permanente para todos nosotros”, concluyó.

Con experiencia, madurez y la misma ilusión de siempre, Palacios se prepara para disputar una nueva Copa del Mundo con la camiseta albiceleste. Y aunque Argentina llegará como una de las grandes candidatas, el mensaje del mediocampista es claro: el éxito conseguido en el pasado no garantiza nada. El objetivo ahora es volver a empezar.

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