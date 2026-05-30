La gran final de Europa

Todo listo para la definición: cómo llegaron Arsenal y PSG a la final de la Champions

El Arsenal y el París Saint-Germain protagonizarán este sábado una de las finales más esperadas de la temporada. Desde las 13 (hora argentina), ambos equipos se enfrentarán en Budapest por el título de la UEFA Champions League 2025/26, tras recorrer caminos muy diferentes hacia la gran definición del fútbol europeo.