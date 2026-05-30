La temporada 2025/26 del fútbol europeo llegará a su punto culminante este sábado 30 de mayo, cuando Arsenal y París Saint-Germain se enfrenten en la final de la UEFA Champions League.
Todo listo para la definición: cómo llegaron Arsenal y PSG a la final de la Champions
El Arsenal y el París Saint-Germain protagonizarán este sábado una de las finales más esperadas de la temporada. Desde las 13 (hora argentina), ambos equipos se enfrentarán en Budapest por el título de la UEFA Champions League 2025/26, tras recorrer caminos muy diferentes hacia la gran definición del fútbol europeo.
El encuentro, que se disputará en Budapest desde las 13 (hora argentina), pondrá frente a frente a dos proyectos futbolísticos consolidados que buscarán quedarse con el trofeo más prestigioso del continente.
Por un lado estará el Arsenal de Mikel Arteta, que intentará coronar varios años de crecimiento sostenido con una conquista histórica. Del otro, el PSG de Luis Enrique, vigente campeón europeo, que buscará defender la corona y confirmar su dominio en el escenario internacional.
El sólido recorrido del Arsenal
El conjunto londinense fue uno de los equipos más consistentes de toda la competición. En la novedosa fase de liga mostró una regularidad notable al conseguir ocho victorias en ocho presentaciones, un rendimiento perfecto que le permitió avanzar directamente a los octavos de final como uno de los mejores clasificados del torneo.
Ya en la etapa eliminatoria, los "Gunners" mantuvieron su firmeza. En octavos superaron al Bayer Leverkusen por un marcador global de 3-1, demostrando solidez defensiva y eficacia en los momentos decisivos.
La exigencia aumentó en cuartos de final frente al Sporting de Lisboa, una serie mucho más equilibrada que terminó inclinándose a favor del conjunto inglés por un ajustado 1-0 en el global.
En semifinales, Arsenal volvió a mostrar carácter para dejar en el camino al Atlético de Madrid. Tras dos encuentros muy disputados, el equipo dirigido por Arteta logró imponerse por 2-1 en el resultado acumulado y selló su pasaje a una final que representa uno de los mayores desafíos de su historia reciente.
PSG, de un comienzo irregular a una campaña arrolladora
El recorrido del París Saint-Germain fue muy diferente. El conjunto francés tuvo dificultades durante la fase inicial y finalizó en el undécimo puesto de la clasificación general con 14 puntos, una posición que lo obligó a disputar la ronda de playoffs para mantenerse en carrera.
Allí superó al Mónaco en una serie vibrante que terminó con un global de 5-4, resultado que marcó el inicio de una notable recuperación futbolística.
A partir de ese momento, el PSG elevó considerablemente su nivel. En octavos de final aplastó al Chelsea con un contundente global de 8-2, una de las actuaciones más impactantes de la presente edición.
En cuartos de final volvió a exhibir su poderío ofensivo al eliminar al Liverpool por 4-0 en el acumulado, consolidándose como uno de los grandes candidatos al título.
La semifinal frente al Bayern Múnich fue, para muchos, una de las mejores series de la temporada. El conjunto parisino se impuso 5-4 en el partido de ida y luego sostuvo la ventaja con un empate 1-1 en la revancha, cerrando un global de 6-5 que le permitió acceder nuevamente a la definición continental.
Una final con estilos y objetivos diferentes
La final enfrentará dos modelos futbolísticos distintos. Arsenal apuesta por la estructura colectiva, la intensidad y el orden táctico que Arteta logró construir en los últimos años. PSG, en cambio, combina experiencia, jerarquía individual y una de las plantillas más talentosas del continente.
Luis Enrique dispondría de una formación integrada por Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes; João Neves, Vitinha y Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.
Por el lado del Arsenal, Arteta alinearía a David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori y Myles Lewis-Skelly; Declan Rice y Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres.
Con dos recorridos distintos pero igualmente meritorios, Arsenal y PSG llegan a Budapest con la ilusión intacta. Noventa minutos —o quizás algo más— definirán quién se quedará con la gloria y levantará la Champions League 2025/26.