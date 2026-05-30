#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Fórmula 1

Mercedes abandona la compra de acciones de Alpine tras un desacuerdo económico

La automotriz alemana decidió abandonar las negociaciones para adquirir una participación minoritaria en Alpine al considerar que la valuación del equipo francés excede ampliamente los parámetros financieros que justifican una inversión. La operación contemplaba la compra del 24% de las acciones actualmente en manos de un grupo inversor.

Se cae la negociación: Mercedes descarta invertir en Alpine por diferencias en la valuación. Credito: REUTERS/Jakub PorzyckiSe cae la negociación: Mercedes descarta invertir en Alpine por diferencias en la valuación. Credito: REUTERS/Jakub Porzycki
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Las conversaciones para que Mercedes se convirtiera en accionista de Alpine llegaron a su fin. La escudería alemana decidió abandonar las negociaciones para adquirir una participación minoritaria en el equipo francés de Fórmula 1 luego de considerar excesiva la valuación pretendida por los actuales propietarios de las acciones.

La operación contemplaba la compra del 24% del capital que actualmente controla el fondo de inversión Otro Capital, socio de Renault dentro de la estructura de Alpine. Aunque existía un acuerdo preliminar entre las partes para avanzar en la transacción, las diferencias económicas terminaron por frustrar la posibilidad de cerrar el negocio.

Formula One F1 - Las Vegas Grand Prix - Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas, Nevada, United States - November 20, 2024 Mercedes team principal Toto Wolff ahead of the Las Vegas Grand Prix REUTERS/Mike BlakeFrustrada operación en la Fórmula 1: Mercedes se retira de las conversaciones para ingresar en Alpine. Credito: REUTERS/Mike Blake

De acuerdo con versiones coincidentes publicadas por medios especializados europeos, el principal obstáculo fue la valuación asignada a la escudería. Otro Capital pretendía obtener unos 720 millones de dólares por su participación, una cifra que implica valorar al equipo en aproximadamente 3.000 millones de dólares.

Sin embargo, Mercedes entendió que ese monto se encontraba muy por encima del valor real de mercado de Alpine y decidió no continuar con las negociaciones.

Una diferencia de cientos de millones de dólares

Según trascendió, los responsables de Mercedes consideraban razonable una valuación ubicada entre 2.200 y 2.400 millones de dólares para el conjunto francés.

El análisis realizado por la compañía alemana contemplaba factores como los ingresos actuales del equipo, su potencial de crecimiento comercial y la situación financiera de la escudería, que todavía no alcanza niveles de rentabilidad comparables con los de los principales protagonistas de la Fórmula 1.

La distancia entre ambas posturas terminó siendo demasiado amplia para alcanzar un acuerdo.

La situación resulta llamativa si se tiene en cuenta que Otro Capital había adquirido esa misma participación accionaria en junio de 2023 por cerca de 200 millones de euros, cuando Renault decidió incorporar inversores externos para fortalecer el proyecto deportivo y comercial de Alpine.

Comparaciones que pesaron en la decisión

La evaluación realizada por Mercedes también incluyó comparaciones con otras estructuras de la categoría.

Actualmente, el equipo Mercedes es considerado una de las franquicias más valiosas de la Fórmula 1, con estimaciones que rondan los 4.600 millones de libras esterlinas. Por su parte, McLaren presenta una valuación cercana a los 3.500 millones de dólares.

Ambas escuderías no solo poseen una trayectoria deportiva más exitosa en los últimos años, sino que además muestran modelos de negocio rentables y una sólida estructura comercial.

Formula One F1 - Miami Grand Prix - Miami International Autodrome, Miami, Florida, United States - May 3, 2026 Alpine team principal Flavio Briatore in the paddock ahead of the grand prix REUTERS/Brian SnyderLa valuación de Alpine frenó el acuerdo con Mercedes

Alpine, en cambio, atraviesa una realidad diferente. Aunque el equipo ha mostrado señales de recuperación durante la temporada 2026 y actualmente ocupa el quinto puesto en el Campeonato de Constructores, viene de finalizar último en la clasificación de equipos durante 2025.

Para los analistas del mercado de la Fórmula 1, estos antecedentes explican parte de las dudas de Mercedes respecto de la valoración pretendida por los accionistas vendedores.

Una alianza técnica que continúa

Pese al fracaso de la operación, la relación entre ambas compañías no se verá afectada en el plano deportivo.

Desde esta temporada, Alpine utiliza unidades de potencia suministradas por Mercedes, luego de que Renault decidiera abandonar el desarrollo de sus propios motores para la nueva era reglamentaria de la categoría.

Formula One F1 - Canadian Grand Prix - Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Quebec, Canada - May 24, 2026 Alpine's Franco Colapinto in action during the race REUTERS/Mathieu BelangerFrustrada operación en la Fórmula 1: Mercedes se retira de las conversaciones para ingresar en Alpine

La posibilidad de sumar una participación accionaria era vista como un paso adicional dentro de una asociación estratégica de largo plazo impulsada por el director de Mercedes, Toto Wolff.

Sin embargo, la negativa a avanzar con la compra demuestra que la compañía alemana priorizó criterios financieros antes que consideraciones deportivas o estratégicas.

Otros interesados tampoco lograron avanzar

Según distintas publicaciones británicas, Mercedes no fue el único actor que exploró la posibilidad de ingresar al accionariado de Alpine.

Mirá tambiénSobre el final, Dogos se quedó con el "Clásico del Centro"

También habrían existido contactos con grupos de inversión privados y con empresarios vinculados al entorno de Christian Horner, aunque ninguna de esas alternativas prosperó.

Renault conserva además derechos especiales sobre la estructura accionaria de Alpine y mantiene capacidad de veto sobre eventuales operaciones de venta hasta septiembre, lo que añade complejidad a cualquier negociación.

La noticia llega apenas días después de que Alpine anunciara un importante acuerdo comercial con la marca de lujo Gucci, que se incorporará como patrocinador principal del equipo a partir de la próxima temporada.

Mirá tambiénEl TC retorna a Río Cuarto y será sede de una fecha clave de la Copa de Oro

Por ahora, el desembarco de Mercedes como accionista queda descartado y Alpine continuará bajo la estructura actual. La escudería francesa seguirá enfocada en consolidar su recuperación deportiva dentro de la pista, mientras busca fortalecer su valor empresarial en un mercado donde las franquicias de Fórmula 1 alcanzan cifras cada vez más elevadas.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Alpine
Fórmula 1
Automovilismo

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro