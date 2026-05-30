Fórmula 1

Mercedes abandona la compra de acciones de Alpine tras un desacuerdo económico

La automotriz alemana decidió abandonar las negociaciones para adquirir una participación minoritaria en Alpine al considerar que la valuación del equipo francés excede ampliamente los parámetros financieros que justifican una inversión. La operación contemplaba la compra del 24% de las acciones actualmente en manos de un grupo inversor.