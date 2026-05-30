Las conversaciones para que Mercedes se convirtiera en accionista de Alpine llegaron a su fin. La escudería alemana decidió abandonar las negociaciones para adquirir una participación minoritaria en el equipo francés de Fórmula 1 luego de considerar excesiva la valuación pretendida por los actuales propietarios de las acciones.
Mercedes abandona la compra de acciones de Alpine tras un desacuerdo económico
La automotriz alemana decidió abandonar las negociaciones para adquirir una participación minoritaria en Alpine al considerar que la valuación del equipo francés excede ampliamente los parámetros financieros que justifican una inversión. La operación contemplaba la compra del 24% de las acciones actualmente en manos de un grupo inversor.
La operación contemplaba la compra del 24% del capital que actualmente controla el fondo de inversión Otro Capital, socio de Renault dentro de la estructura de Alpine. Aunque existía un acuerdo preliminar entre las partes para avanzar en la transacción, las diferencias económicas terminaron por frustrar la posibilidad de cerrar el negocio.
De acuerdo con versiones coincidentes publicadas por medios especializados europeos, el principal obstáculo fue la valuación asignada a la escudería. Otro Capital pretendía obtener unos 720 millones de dólares por su participación, una cifra que implica valorar al equipo en aproximadamente 3.000 millones de dólares.
Sin embargo, Mercedes entendió que ese monto se encontraba muy por encima del valor real de mercado de Alpine y decidió no continuar con las negociaciones.
Una diferencia de cientos de millones de dólares
Según trascendió, los responsables de Mercedes consideraban razonable una valuación ubicada entre 2.200 y 2.400 millones de dólares para el conjunto francés.
El análisis realizado por la compañía alemana contemplaba factores como los ingresos actuales del equipo, su potencial de crecimiento comercial y la situación financiera de la escudería, que todavía no alcanza niveles de rentabilidad comparables con los de los principales protagonistas de la Fórmula 1.
La distancia entre ambas posturas terminó siendo demasiado amplia para alcanzar un acuerdo.
La situación resulta llamativa si se tiene en cuenta que Otro Capital había adquirido esa misma participación accionaria en junio de 2023 por cerca de 200 millones de euros, cuando Renault decidió incorporar inversores externos para fortalecer el proyecto deportivo y comercial de Alpine.
Comparaciones que pesaron en la decisión
La evaluación realizada por Mercedes también incluyó comparaciones con otras estructuras de la categoría.
Actualmente, el equipo Mercedes es considerado una de las franquicias más valiosas de la Fórmula 1, con estimaciones que rondan los 4.600 millones de libras esterlinas. Por su parte, McLaren presenta una valuación cercana a los 3.500 millones de dólares.
Ambas escuderías no solo poseen una trayectoria deportiva más exitosa en los últimos años, sino que además muestran modelos de negocio rentables y una sólida estructura comercial.
Alpine, en cambio, atraviesa una realidad diferente. Aunque el equipo ha mostrado señales de recuperación durante la temporada 2026 y actualmente ocupa el quinto puesto en el Campeonato de Constructores, viene de finalizar último en la clasificación de equipos durante 2025.
Para los analistas del mercado de la Fórmula 1, estos antecedentes explican parte de las dudas de Mercedes respecto de la valoración pretendida por los accionistas vendedores.
Una alianza técnica que continúa
Pese al fracaso de la operación, la relación entre ambas compañías no se verá afectada en el plano deportivo.
Desde esta temporada, Alpine utiliza unidades de potencia suministradas por Mercedes, luego de que Renault decidiera abandonar el desarrollo de sus propios motores para la nueva era reglamentaria de la categoría.
La posibilidad de sumar una participación accionaria era vista como un paso adicional dentro de una asociación estratégica de largo plazo impulsada por el director de Mercedes, Toto Wolff.
Sin embargo, la negativa a avanzar con la compra demuestra que la compañía alemana priorizó criterios financieros antes que consideraciones deportivas o estratégicas.
Otros interesados tampoco lograron avanzar
Según distintas publicaciones británicas, Mercedes no fue el único actor que exploró la posibilidad de ingresar al accionariado de Alpine.
También habrían existido contactos con grupos de inversión privados y con empresarios vinculados al entorno de Christian Horner, aunque ninguna de esas alternativas prosperó.
Renault conserva además derechos especiales sobre la estructura accionaria de Alpine y mantiene capacidad de veto sobre eventuales operaciones de venta hasta septiembre, lo que añade complejidad a cualquier negociación.
La noticia llega apenas días después de que Alpine anunciara un importante acuerdo comercial con la marca de lujo Gucci, que se incorporará como patrocinador principal del equipo a partir de la próxima temporada.
Por ahora, el desembarco de Mercedes como accionista queda descartado y Alpine continuará bajo la estructura actual. La escudería francesa seguirá enfocada en consolidar su recuperación deportiva dentro de la pista, mientras busca fortalecer su valor empresarial en un mercado donde las franquicias de Fórmula 1 alcanzan cifras cada vez más elevadas.